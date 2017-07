Denuncian falta de capacidad y mal servicio del Juzgado

Jaltocán, Hgo.- Los problemas por la falta de solución en los asuntos que se presentan en el Juzgado, mantienen inconforme a la población, aseguran que en la dependencia hay tres abogados que atienden y ninguno tiene la capacidad para lograr las conciliaciones. Lo anterior fue dado a conocer por familias de este municipio, que han tenido la necesidad de requerir el apoyo del Juzgado Conciliador ante conflictos que se presentan, pero sin embargo explicaron que los abogados que atienden no dan ninguna solución y para evitar problemas los envían a la Ciudad de Huejutla. Mencionaron que los tres abogados, dos de ellos hombres y una mujer, se turnan para brindar el servicio, ya que cada uno de estos ocupa la silla de Juez y realizan tales funciones pero desafortunadamente cuando hay casos en los que los denunciados son personas a fin al grupo perredista, estos sólo “se lavan las manos” para no abrir expediente y los envían a la Ciudad de Huejutla para que denuncien ante el Ministerio Público o simplemente ya no procedan por el tiempo y gastos que ello implicaría. YA HA SIDO INFORMADO EL EDIL Los afectados dijeron, que de la situación ya tiene conocimiento el edil, Guillermo Amador Lara, pues han sido varios los incidentes dentro de la dependencia, pero que no ha hecho nada por dar solución a la problemática.