"Gracias al PRI hoy PANAL es gobierno" En la toma de protesta del nuevo Comité Municipal, José Leoncio Pineda Godos, presidente estatal del PRI, recordó a los militantes que gracias a su partido Nueva Alianza es gobierno municipal. José Leoncio Pineda Godos, presidente del PRI estatal, recordó que gracias a su partido, hoy Nueva Alianza gobierna en Huautla. Fue reconocido el ex presidente del PRI municipal, Víctor Ortega Ortega, por lograr una buena elección y en donde resultó ganadora la coalición que encabezó el PANAL. Huautla, Hgo.- Durante el mensaje dirigido a todos los simpatizantes priistas, más de 600, que se dieron cita en la galera pública para atestiguar la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal, el presidente del Comité Directivo Estatal, José Leoncio Pineda Godos, recordó que gracias al PRI, hoy gobierna Nueva Alianza en Huautla. Pineda Godos, quien recientemente fue nombrado dirigente del PRI estatal afirmó, "esta nueva dirigencia que presido atenderá y escuchará a todos los liderazgos, a todas las expresiones, a todos los sectores, pero también a todas las organizaciones de este hermoso municipio". Al mismo tiempo recordó, que gracias a los votos que emitieron los priistas en la pasada elección, el Partido Nueva Alianza es el que gobierna hoy en Huautla, "…con su gran compromiso, como lo ha demostrado en la última elección, no se nos puede olvidar Huautla, (militantes priistas) le ayudó a la nueva administración municipal a ganar con esos 1200 votos, que sumó a este gran proyecto; debemos reconocer hoy a nuestro amigo Víctor (Ortega Ortega), porque él fue el causante de este tema… y esta nueva dirigencia te da un reconocimiento público por lo que bien hiciste; hoy reconozco que lograste una gran elección". Así mismo, hizo hincapié en que no debe haber distanciamiento entre los propios militantes, ni con los gobiernos que emanan de ese instituto político, ni con quienes ocupan alguna curul en el Congreso local o federal, ya que a través de ellos se pueden ir buscando los apoyos y acciones que tanto se necesita para el municipio de Huautla. Por otro lado y hablando concretamente de las próximas elecciones para elegir al presidente de la república, José Leoncio Pineda Godos expresó, que se va preparando la Asamblea Nacional número 22, donde recalcó "nos va a permitir definir el rumbo del PRI, este rumbo tendrá que estar marcado por cuatro vértices, tendremos la oportunidad de apoyar un gran proyecto de nación, buscar los mejores perfiles para hacer la renovación de senadores, de diputados federales y locales". Reiteró que la elección del 1 de julio del 2018 será distinta a las que normalmente se han vivido, por ello afirmó, "hoy tenemos que prepararnos y esta dirigencia lo que les pide a todos ustedes es que logremos la unidad, que convoquemos a la militancia a que se sume día a día, en una renovación distinta, en donde nos tenemos que adecuar a las grandes lecciones que hemos vivido en pasadas elecciones, tenemos que aprender, que de los errores también podemos salir fortalecidos". Finalmente el presidente del CDE del PRI reiteró el agradecimiento de toda la militancia priista que fortalece al partido, por ello, la dirigencia que encabeza será siempre de puertas abiertas, que escuche y atienda, "juntos construyamos el gran estado que nos merecemos". PRI APORTÓ MÁS DE 1200 VOTOS Dado que el dirigente del PRI estatal asumió que gracias a su partido logró ganar Nueva Alianza, es necesario recordar que el tricolor obtuvo 1217 votos, mientras que Nueva Alianza alcanzó la suma de 2019, de acuerdo a los resultados emitidos por el Instituto Estatal Electoral. En cierta forma, el partido del PANAL no hubiera alcanzado la victoria por sí solo, ya que el candidato de Movimiento Ciudadano sumó una votación de 2597 sufragios, sin embargo y gracias a la coalición del PRI, PANAL y Verde Ecologista, se alzaron con la victoria con 3536 votos, de ahí que Leoncio Pineda Godos afirmara y recordara que gracias al PRI, la administración que gobierna es del PANAL.