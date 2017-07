Espejeando. La versión del dirigente del PRI estatal, José Leoncio Pineda Godos, nos muestra una vasta coordinación política de lo que se hace al interior del gobierno del estado; sus palabras explícitas que dejan apreciar hoy existe una buena dinámica de conocimiento de los proyectos del gobernador de estado en materia económica, y sabe que Huejutla está ubicado en un importante espacio para detonar el desarrollo comercial. Sobre todo cuando se considera con el golfo de México una cercanía estratégica para detonar el potencial en materia agrícola, ganadera y comercial Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Potencializar la zona huasteca nos convoca a estar atentos a los pasos del gobierno para la estrategia que por medio de la SEDECO se impulsa, se detecta cada potencial y se busca darle el impulso para el desarrollo real que tanto ansía la zona. Pero no todo es de la voluntad política y capacidad del gobierno del estado, la gente de la huasteca debe ser parte de la estrategia, poniendo la parte de la voluntad social que se requiere para participar en cómo proyectas a la huasteca a un polo de mejor desarrollo, con más y mejores condiciones, que empiece a permear uniformemente la economía, con más mano de obra, con mayor oportunidades de trabajo, lo que impactaría en lo esencial, en el apoyo a las familias. Pero para esto hay que ser parte, no solo dejar que el gobierno haga un diseño en una concepción gubernamental, la apertura de desarrollo económico para entablar los diálogos en las mesas de trabajo es la parte que convoca no solo a los alcaldes, a los prestadores de servicios, a los empresarios, sino a todos por igual para establecer un traje realmente a la medida, no solo de los que se pretende construir, sino para que los resultados finalmente se vean de manera concreta en crecimiento de la región y potencializar el engranaje final, la comercialización de los productos regionales, la creación de la industria responsable y sustentable que coadyuve con el entorno de manera ecológica. La huasteca no solo es Huejutla, si acaso el centro estratégico para cimentar las bases de desarrollo de donde se desprenden los demás municipios, todos, los trece municipios de la huasteca y huasteca sierra deben ser el objetivo a considerar para que se pueda sentir la mejoría social. Si bien las necesidades son muchas, la realidad está puesta enfrente, lo que la gente debe entender es que nadie les va a traer nada a su municipio ó a su comunidad sino existe la parte importante de participación de las voluntades de los mismos habitantes. Es tiempo de que le tomen la palabra al gobernador y de esta manera se comience a ver por una huasteca con desarrollo responsable. En la oportunidad de conocer a Lidia Adamaris Hernández Cruz, quedó la impresión de una mujer expecional a su temprana edad, gestora cultural, bailarina de folclor, pianista, mujer visionaria de un concepto diferente para la huasteca hidalguense, porque en materia de desarrollo todo aporta y la cultura es la base fundamental de abrazar de entorno. Sin cultura no hay amor por el entorno y experimentar lo interno te permite entender lo externo. Es el alimento del espíritu lo que hace a las personas tener una visión diferente de un pueblo. La pasión por la música, por la danza, teatro, literatura, la poesía, artes, finalmente en tantas expresiones, es toda una gama de actividades que nos llena, pero quizás muchos adultos no tuvimos esas oportunidades de auto explorarnos en nuestra edad temprana, aunque nunca es tarde. Tener una formación llena de conocimientos en estas habilidades nos permite a todos, sobre todo a nuestros hijos, crear una sociedad con mayores oportunidades, más amantes de nosotros mismos y de donde vivimos. Le decimos mujer valiente, porque hay que serlo para pensar que en un país que estadísticamente aparece muy lejos en los indicadores de los países europeos que nos muestran una mayor cultura universal, se atrevió a diseñar un espacio denominado Ciudad de las Artes, que por supuesto es iniciativa privada, que tendrá un costo, pero todo contribuye a una mejor sociedad. Artes escénicas con producciones teatrales y acompañamientos de artistas, está ubicado en Huejutla en la colonia 20 de Noviembre, en lo que era La Quinta Comaltepec (atrás de la palapa de eventos sociales de la garita) en cualquier modalidad manejan teatro, música, danza dirigido a categorías infantil, juvenil y adultos. El objetivo es desarrollar las habilidades humanas desde las artes escénicas, brindar una experiencia a las personas que están introduciéndose por primera vez a las artes escénicas, para dar paso al desarrollo personal a los amantes de cualquier modalidad, generando habilidades que quizá no saben que las tienen, como pararse frente al público, provocar creatividad