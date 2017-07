El respeto, principio básico de convivencia social. El respeto es el principio básico de toda relación humana, de éste emana la tolerancia, la convivencia armónica, el equilibrio social, nuestra más elevada humanidad. El respeto es un concepto que todos exigimos, que sin embargo, nosotros mismos no lo observamos, hemos confundido el expresar una posición, con la imposición de ideas y es precisamente esto último lo que ha generado tantas diferencias y problemas que afectan la convivencia social HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Nuvia Mayorga Delgado. Respetar significa reconocer el valor de una diferencia, es aceptar que todo lo humano es importante, el respeto se sustenta en la humildad, en la capacidad de otorgarnos valor a nosotros mismos por nosotros mismos y no en la medida del exterior y es por ello, que en ocasiones imponemos una idea solamente como sustento de nuestra propia valoración, confundiendo que valemos en comparación de algo no en relación a uno mismo. Lo anterior se logra con altura de miras y de madurez. Por ello quiero expresar que para ejercer un cargo público, la representación popular, llevar a cabo el ejercicio político, debemos de tener como premisa el respeto. Existen infinidad de posturas, pero para lograr conciliar intereses, es necesario tener claridad del valor que las ideas distintas tienen y que pueden ser tan importante para otros, como las propias son para uno. En el sector público debemos de promover el respeto y esto se logra con el ejemplo; como servidores públicos debemos de ser ejemplo de respeto para la sociedad, en este sector, es donde se hacen más notables las diferencias y apasionamientos, en lo público, por ello la abierta exhortación a promoverlo y a ejercerlo. Si cada uno de nosotros practicamos responsablemente la tolerancia, la diversidad, el respeto a los principios y el ambiente saludable de la discusión constructiva estaremos en presencia de una sociedad madura, fuerte y sólida. El respeto siempre tiene dos vías, para recibirlo, forzosamente hay que darlo, he ahí la congruencia que debe de existir entre todas las personas y en todos los sectores de la sociedad. Para lograr un México más justo, más prosperó y más democrático necesitamos promover los principios y valores sustentados en el respeto y congruencia, México transita en este camino de madurez y crecimiento, juntos trabajemos por un México respetuoso y fuerte. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vecinos solicitan rehabilitación de banqueta en calle Independencia Impartieron el Taller de Inocuidad Alimentaria al Personal de Venta AL MUNICIPIO COMPETE VERIFICAR PIPAS GASERAS: MAGALDI RIVERA Titular de transporte no se encontraba alcoholizado “No vamos a permitir se nos dejen sin trabajo”