Ciudadanía elegirá a despacho que auditará cuentas públicas

Señaló lo anterior la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, integrante de la Comisión de Vigilancia al cuestionarle sobre el avance en la revisión de las cuentas públicas de los 58 municipios correspondientes al ejercicio fiscal del 2016, respondiendo, -“No le podemos quitar a la auditoria lo que le toca hacer, sin embargo van a volver a auditar las cuentas del ramo 28 de los 113 entes que se auditan entre ellos los 58 municipios, el legislativo, el ejecutivo, judicial, son muchos los entes que auditan y entre eso, ya que termine el proceso de auditar, el despacho hará la revisión puntual a todo el proceso, estamos hablando que el proceso terminaría en diciembre, esa es la fecha que podemos dar, podría ser poquito antes o después”.

Al cuestionarle si había transparencia en esta nueva rendición de cuentas y si los ciudadanos podían confiar, dijo, -“Se le dio la instrucción a la auditoria, encargada del despacho para que contrate nuevos auditores, en todos los auditores de campo se contrataron nuevos, y se va a contratar un equipo aparte para que haga el proceso 2016, porque el 2017 no lo podemos parar, ahorita vamos en eso, quedamos que en el mes y medio ya teníamos la propuesta del despacho, además vamos a pedir que la ciudadanía nos diga cuál es más conveniente para que haga la revisión, estamos ante el escrutinio de la sociedad en base a los hechos que se suscitaron pero con la intención de darle la certeza que no es un trabajo más, si no que se hará a conciencia para que todos queden satisfechos.

La diputada Morquecho Pazzi, precisó que ante las observaciones hechas a las cuentas del 2016 de los municipios que habían sido auditados ya, mencionó que quedaron sin efecto, -“En base a lo que salió en la cuenta del 2016, hubo un dictamen, el cual voto la comisión anterior sin embargo en el momento que rechazamos en pleno el dictamen queda sin efecto, las observaciones que esos ayuntamientos hayan tenido quizá puedan contestar, sin embargo se auditará nuevamente y pudiera ser que salgan menos o más”.