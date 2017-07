Corrupción está arraigada en estructura de gobierno “El desafuero es un paso para ir mermando la corrupción, es necesario que las autoridades responsables de la aplicación de la justicia también manden una señal en la aplicación de la misma Javier Antonio Castillo, consejero estatal del PAN en San Luis Potosí, fue cuestionado respecto de que ahora que se ha dado el desafuero de los diputados y funcionarios estatales, que beneficios trae a la población y si realmente se erradica el problema de la corrupción, respondió que este ha sido únicamente un pequeño paso. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Javier Antonio Castillo, concejero estatal del PAN. En entrevista con este medio, indicó, -“El desafuero es un paso para ir mermando la corrupción, es necesario que las autoridades responsables de la aplicación de la justicia también manden una señal en la aplicación de la misma, los ciudadanos también tienen que estar al pendiente de la aplicación y no perder de vista”. Mencionó que, -“En este proceso de eliminación del fuero es necesario que pase el filtro de los municipios, es decir que la mayoría de los cabildos lo apruebe para que pueda ser publicado, y entonces esta quede ya establecida, de lo contrario solo sería taparle el ojo al macho”. El ex alcalde panista, añadió, -“En este sentido también es necesario que la sociedad participe, que denuncie y que rechace todo acto de corrupción, desde el ciudadano común que ofrece una mordida al agente de tránsito para no ser infraccionado por ejemplo, duele reconocerlo, pero la corrupción es algo que está arraigado en la estructura de gobierno y de cierta manera tolerado por los ciudadanos y que difícilmente va a ser eliminado por decreto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Personal de Ayuntamiento supervisa universidad privada Ciudadanía elegirá a despacho que auditará cuentas públicas Fomentan el deporte en más jóvenes Pedirá XEW “chance” a la SEDENA para tener más días la pirotecnia Gana CDM-PRI pase a concurso nacional de canto