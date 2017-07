Familias no cuidan cilindros de gas No tomas las medidas para preservarlos e ignoran que pueden cambiarlos con las compañías El mal cuidado de los cilindros de gas es la principal causa del deterioro de estos, a pesar de que un tanque en mal estado se convierte en un riesgo latente para las familias, estas no tomas las medidas para preservarlos e ignoran que pueden cambiarlos con las compañías. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Pablo Juárez Zavala, gerente de una empresa gasera. Pablo Juárez Zavala, gerente de una empresa gasera que tiene sucursales en Valles y la huasteca, señaló que es muy común que los ciudadanos no tengan el correcto cuidado de sus cilindros de gas, y muestra de ello son los numerosos casos de fugas reportados a los sistemas de emergencias, los cuales se pueden prevenir casi al cien por ciento pero son los clientes quienes no quieren tomar las recomendaciones. Señaló que las personas exponen a los cilindros a las inclemencias del tiempo, como el sol y la lluvia, siendo la humedad lo que mayor daño causa a las bases de los tanques las cuales se oxidan lentamente hasta que se compromete la estructura del tanque que a su vez tiene que suportar la presión en su interior. Aunado al clima, agregó que las personas no le ponen una base al cilindro y el contacto con la tierra también le daña por la humedad, incluso dijo se han tenido casos de tanques dañados por la orina de animales como los perros, que hacen sus necesidades sobre el tanque. Añadió que ante esta problemática, se realizan campañas de destrucción de tanques en mal estado y son las empresas gaseras quienes se lo cambian a los usuarios por nuevos, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dan prórroga a programa de Estímulo por Jubilación SECULT programa ruta de Xantolo por la huasteca Suman 25 casos de Zika en la Jurisdicción Sanitaria 5 Calles intransitables en la Vistahermosa denuncian Invitan a la escuelita de verano iglesia CDF