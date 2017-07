Padres de familia tomarán la secundaria si no tienen respuesta de las autoridades Donde los mismos padres de familia firmaron un documento que entregaron a la directora de la secundaria “Manuel C. Larrraga”. Tanlajás, S.L.P.- Padres de familia piden una resolución inmediata a la petición que están realizando, ya que exigen el reemplazo del maestro Johnny Jesús Alonso Sánchez, de acuerdo al mal desempeño que lleva a cabo en las aulas de clase y sus constates faltas mismo que ha provocado un bajo rendimiento académico en los alumnos, señalando que si no tienen una repuesta para inicio del próximo ciclo escolar tomaran las instalaciones de la escuela. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Entregan documento para el reemplazo del maestro Johnny Jesús Alonso Sánchez. De acuerdo al mal trabajo que ha venido desempeñando el maestros Johnny Jesús Alonso Sánchez dentro de la escuela secundaria “Manuel C. Lárraga”, esto de acuerdo a señalaciones que mismos padres de familia realizan, por lo que exigen ya un reemplazo lo más pronto posible, ya que son padres de familia de los diferentes grupos y grados. De acuerdo a que no son solamente de un solo salón, sino que de lo contrario son de diferentes salones, ya que en el documento que hicieron llegar a la directora de la institución de la escuela para que fuera entregado a las autoridades competentes en San Luis Potosí remarcan lo siguiente, “exigimos el reemplazo del maestro Johnny Jesús Alonso Sánchez, ya que estamos inconformes con el desempeño que realiza en las aulas y de sus constantes faltas por lo que los alumnos están en atraso académico”. Además exigen una resolución inmediata “exigimos una resolución inmediata, ya que durante el mes de enero ya se había entregado otro documento, teniendo antecedentes ya con esto, donde solamente el maestro tomo represalias contra los niños de los padres que se acercaron a platicar con él, por lo que no queremos que suceda lo mismo el próximo ciclo escolar”. Argumentaron que si no tienen solución tomaran medidas más drásticas, y en este documento además anexan nombres y firmas de padres inconformes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cambian tesorero a CODESOL: Ayuntamiento Municipal Aún hay padres renuentes a que sus hijos estudien a pesar de discapacidad Escuelas culminan ciclo escolar 2016-2017 En fiesta de Santa Ana habrá juegos mecánicos para niños En remodelación se encuentran las oficinas del Partido del Sol Azteca