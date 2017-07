Apreciaciones Una verdadera oleada de críticas fue la que recibió la develación, por fin, del mural que fue pintado en uno de los pasillos de la Presidencia Municipal, por una pintora originaria del municipio de Tamuin, quien desde hace prácticamente un año comenzó su trabajo, y con el lema “no son enchiladas”, anunció la develación del mismo en una rueda de prensa exclusiva para ella, organizada claro está por ella misma, ya que no fue muy de su agrado que la anunciaran entre el “montón” de actividades que se desarrollan por el aniversario de la Ciudad. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios En ese mismo evento donde estalló contra los medios de comunicación y críticos de su tardanza, Pilar Vidales mostró un bosquejo de lo que podría ser la temática de su obra que aún mantenía en elaboración en el palacio municipal, lo que sin duda a más de uno dejo con el enigma de conocer la obra. Pero la desilusión cayó como balde de agua fría, cuando al darse la develación, las críticas de los conocedores del arte y hasta los que no, comenzaron a surgir como reguero de pólvora principalmente en las redes sociales, donde la “alegoría” pues sencillamente no les gusto, y cuestionaron elementos que se veían en la obra a simple vista hechos al vapor, como el caso de una cabeza de mujer que flota en la parte superior izquierda, que por más que le buscan, tanto críticos como no críticos, no encuentran el porqué de su presencia o significado; como esa anotación, numerosas más, que si los jarrones, que si otra cabeza que aparece, etc, etc. De entrada los seguidores defienden la pintura como una expresión propia de la artista, que si bien es muy válida, si deja mucho que desear dada la trayectoria que ella misma defiende tener. Más allá del argumento del regalo, un espacio como la Presidencia Municipal debería de albergar, de entrada obras de artistas locales, situaciones o personajes de la vida de municipio que realmente fueron tomados como referencia, y no para cualquiera que llegue y se quiera poner. El espacio que alberga el mural, antes estaba ocupado por fotografías de personajes como el Indico Facundo, que ojala se les reasigne un espacio digno y no terminen por ahí olvidados. Este fin de semana comenzó a circular una imagen que pudiera considerase un intento de encuesta en las redes sociales, donde se nombra a aspirantes a la presidencia municipal, con un afán de medir el nivel de aceptación de estos. La forma en que surge hace pensar que detrás de la misma está alguno de los que ahí se menciona, con la intención de posicionarse, claro está con apoyo de sus “bots”, con eso de entrada le resta seriedad al ejercicio y lo único que refleja en los comentarios de perfiles verdaderos poco o mucho les interesa de o que hablen sea bien o mal; como quien dice se suman a la corriente y comentan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones