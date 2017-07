Apreciaciones El presidente de Tancanhuitz Rodolfo Aguilar Acuña insiste de manera constante en lo que son los trabajos que busca realizar en el entronque Xolol Tancanhuitz, en donde desde el inicio de su administración ha solicitado que se rehabilite dicha carpeta asfáltica y aun cuando existe el compromiso por parte del gobierno del estado de rehacer la carretera como lo hacen sobre el entronque Xolol Tamuin, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios lo que sin embargo está tardando demasiado y mientras tanto solamente se realiza relleno de bacheos por parte de la junta estatal de caminos, pero ante las lluvias registradas durante los pasados días, se hicieron más hoyancos que generan la caída de unidades vehiculares que por ahí transitan. Pero es tan importante el mantener en buen estado la carretera que el edil pidió a las dependencias de su gobierno que realizaran trabajos de limpieza y estos tanto barrido como corte de maleza hicieron a pesar de las altas temperaturas que se registraron en el lugar. La feria de Santiago y Santa Ana que se lleva a cabo en el municipio de Aquismón siguen dando de qué hablar, no solamente ante los artistas que se están presentando, sino ante las actividades como los torneos charros, las peleas de gallos entre otros, esto ante la respuesta que se ha logrado no solo en dichas actividades sino también en las presentaciones de los artistas en donde hasta el momento se ha logrado tener un lleno total, generando con ello sin embargo una gran complicación en lo que es el tráfico de las 21:00 en adelante ya que en este sentido desde antes ya están llegando visitantes a la feria, pero estos son lugareños que hasta caminando arriban para llevar a sus hijos a los juegos mecánicos que es a lo que pueden acceder al ser totalmente gratis, mientras que a ver el artista no ya que el cobro aun cuando no es excesivo, es difícil cubrir con los salarios que existen para los jornaleros del lugar, siendo en su mayoría visitantes los que disfrutan de los artistas y unos cuantos habitantes de la zona centro del municipio. Los trabajos de seguridad que lleva a cabo la dirección de seguridad pública municipal de Coxcatlán en cuanto a los operativos denominados “casco seguro” se mantienen desde que se registró el incidente con el menor de 14 años que terminó hospitalizado en la capital del estado y que ante dicho percance perdiera un ojo y aun cuando económicamente no se han infraccionado motociclistas de manera directa por la corporación municipal, si han sido sancionados al quitarles los vehículos por no contar con los documentos oficiales que avalen la propiedad, siendo esto también un problema para los bolsillos de los propietarios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones