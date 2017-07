Apreciaciones El hecho de que solamente un baile se realice para conmemorar las festividades de Santa Ana en el municipio de Tanlajas, podría traer complicaciones al alcalde Domingo Rodríguez Martell como es la programación de una manifestación en su contra, como reproche a la falta de interés en realizar actividades culturales en una semana como se acostumbraba en cada administración, lo preocupante es que en este sentido es la gente de la cabecera municipal quien se encuentra molesta y que son de armas tomar, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios ya que hay que recordar como intentaron linchar al ex alcalde Juan Efrén Barrón por no haber pagado el recibo del agua, hasta obligarlo a que lo hiciera en el mismo momento en que se postraron en su último informe de gobierno. Y es que en este sentido lo más criticable es como el alcalde en turno ha pregonado su origen indígena y es quien precisamente por la presunta falta de recursos no lleva a cabo las acciones correspondientes para celebrar a Santa Ana, generando comentarios como el que el recurso lo esta utilizando para beneficio propio, ya que dará mayor interés a la feria del piloncillo en donde sí se generan ganancias. En Coxcatlan, el alcalde Manuel Morales Ramírez sigue ocultando los errores que cometiera la administración anterior a cargo de Raúl de Jesús González Vega, como es el caso de las deficiencias en materia de vivienda y es que aun cuando acepta que durante el inicio de su administración encontró viviendas inconclusas, no señala un número en especificó y que éstas tuvieron que ser realizadas por su administración a fin de que no se afecte al partido del cual ambos fueron emanados. Comerciantes y turistas se dicen satisfechos ante los resultados que han brindado los días de feria en el municipio de Aquismon que hasta el momento les han generado, sobre todo cuando aún faltan dos días en los cuales se espera que la presencia de visitantes a las instalaciones de la feria sea mayor por los artistas que se presentarán, pero esto además significa mayor trabajo para los agentes de policía y tránsito que durante el primer día vivieron conflictos con los automovilistas que durante varios minutos se quedaban varados en diferentes puntos ante la poca circulación que existía. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones