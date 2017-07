Apreciaciones Dentro de las estrategias que se han implementado para atender los estragos que ha dejado la violencia en todo el estado, ayer dio inicio de manera oficial la toma de muestras a familiares de personas desaparecidas a fin de crear un banco de datos que permitan llevar a cabo la identificación de los restos humanos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La tarea es ardua y es un tema que no deja de doler a las personas que han pasado por esta situación y que incluso aún mantienen la esperanza de que sus familiares aparezcan con vida, sin embargo es un paso importante por parte del estado ya que finalmente es aceptar que existe el problema y se tiene que comenzar a tomar acciones, aunque claro siempre es mejor prevenir que remediar. Esto se suma a la alerta de género que fue declarada para el municipio de Tamazunchale junto con otros más de la entidad, y que habla que se están cometiendo delitos que anteriormente no se veían, o que no eran catalogados de esta manera, pero ahora esta declaratoria permite aplicar una serie de acciones que ayudará a ir disminuyendo la problemática. Un problema que enfrentan es la falta de infraestructura y de personal que permita cumplir los objetivos que se trazan lo cual es la causa de que las buenas intenciones generalmente no pasen de eso y se queden sin concretar, lo cual es un tema que debería ser tomado por el Congreso del Estado a fin de revisar el presupuesto que se asigna para cada área e incluso impulsar la autonomía para ejercer su propio presupuesto. Un ejemplo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que la oficina de enlace que se encuentra en el municipio está a punto de desaparecer por falta de recurso, lo cual representaría un retraso en la defensa de las garantías individuales, ya que aun cuando los municipios cuentan con coordinaciones municipales, estas no ofrecen una completa imparcialidad sobre todo cuando se implica a los ayuntamientos en las quejas, por lo que es necesario que exista esta oficina estatal, pero más que como enlace como una visitaduria propia. De nada habrán valido los esfuerzos realizados por personas que desde sus trincheras con recursos propios han luchado por poder concretar estos avances, tal es el caso de Beatriz Rubio, quien llegó a ser consejera estatal por mérito propio, o el caso de la licenciada Sofía Gómez quien ha realizado un buen trabajo en las comunidades en donde se ha logrado concientizar a la población. Ya ni siquiera la regidora encargada de la comisión de grupos vulnerables se ha hecho cargo de atender este tema, incluso ha brillado por su ausencia para atender a la ciudadanía en la atención de denuncias o gestiones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones