Interna pierde la vista por negligencia de directora del penal de Ciudad Valles  

De acuerdo a lo asentado en la recomendación emitida por la CEDH, el caso surgió después de que en el año de 2013, una mujer que estaba interna en el Centro de Reinserción Social, fue diagnosticada por un médico con glaucoma de ángulo estrecho en el ojo izquierdo y solicitó recibir atención para su padecimiento pero la Directora del penal no atendió las solicitudes de manera adecuada. Se agregó que en el año de 2014, un médico especialista del Hospital Regional le diagnosticó que necesitaba de una intervención quirúrgica, sin embargo, no se le dio el seguimiento adecuado por parte del Centro Penitenciario toda vez que no se le proporcionaba el medicamento necesario, lo que repercutió en que padeciera glaucoma en ambos ojos, y perdiera la visión en uno de ellos. Una vez estudiado el caso la CEDH emitió la Recomendación 6/2017 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por actos suscitados en el Centro Estatal de Reinserción Social, pidiendo se garantice el pago de la reparación del daño de la víctima, ya que hubo responsabilidad institucional por parte de la entonces Directora del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, además del seguimiento e inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que se realice una reparación integral y tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, que incluya el pago de la reparación del daño, tratamiento médico y psicológico.