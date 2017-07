Solicitan agua en pipas vecinos de Buenos Aires

Lumia Olvera, vecina de la colonia Buenos Aires, entrevistada sobre la situación, señaló que por cuestiones que desconocen, desde hace algunos días ya no acudió la pipa que comúnmente los abastece de agua, en ocasiones hasta dos veces por semana, dado que no cuentan con red de agua potable en la zona donde viven. Señaló que la petición se hacía al Ayuntamiento, debido a que ante la falta de la pipa de la DAPA que los abastece, ya no tienen líquido para realizar sus necesidades básicas, teniendo que acumular incluso el agua lluvia para lavar trastes o ropa. Agregó que a la par de la petición de agua, también agregaron que necesitan la presencia de una brigada de Salubridad para que realice la fumigación del sector, dado que enfrentan el problema de los zancudos después de las últimas lluvias, y ya se han presentado casos de personas enfermas.