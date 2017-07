Piden se respete el cobro a menores en el transporte

La aplicación del cobro a niños menores de 3 años en el transporte público ha causado el malestar entre los usuarios, quienes dieron a conocer que hay conductores de Urvans que no están respetando las normas, ya que según se establece el cobro debe aplicarse a partir de los 5 años de edad. Mencionaron, que el cobro lo realizan aun cuando los menores no ocupan asiento y sean cargados en las piernas, por lo que dijeron es necesario que los representantes del transporte en el municipio den a conocer a los conductores las disposiciones para que sean respetadas, ya que sólo algunas Urvans llevan el letrero que dice “niños mayores de 5 años pagan pasaje”. Los inconformes dijeron, que por esa razón algunos estudiantes pagan la cuota mínima hasta llegar a la carretera federal, por que el descuento de estudiante sólo lo aplican los camiones de las empresas autobuseras, mientras que las Urvans sólo aplican un descuento de dos pesos a los estudiantes, cuando es corrida completa. Los afectados aseguran, que aunque las inconformidades han sido planteadas a los representantes no se ha hecho nada al respecto, explican que al hacer los descuentos, a los choferes no les saldría la cuota que deben entregar a los concesionarios, que es de 700.00 pesos diarios.