Irrumpe Unión de Trabajadores del Ayuntamiento en sesión de cabildo A gritos y descalificaciones exigían dialogo con el alcalde Integrantes de la Unión de Trabajadores del Ayuntamiento irrumpieron en forma escandalosa en la sesión de cabildo para la entrega de premios al merito civil que se desarrollaba en un salón privado, y entre gritos e insultos a regidores y alcalde demandaron dialogo con el presidente municipal para que les resuelva las peticiones de su pliego petitorio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Integrantes de la Unión de Trabajadores del Ayuntamiento irrumpieron escandalosamente en el salón donde se desarrollaba la sesión de cabildo para la entrega de reconocimientos al mérito civil. Como se recordará los integrantes de esta Unión se mantienen desde hace más de una semana instalados en plantón en la plaza principal en reclamo de una audiencia con el alcalde. Ayer esperaban ingresar al Ayuntamiento para durante la sesión de cabildo demandar el dialogo que no se ha dado, pero poco después de las diez de la mañana se dieron cuenta que la sesión había cambiado de sede, por lo que abordaron una camioneta y dejando el toldo y sillas en la plaza se trasladaron hasta en salón particular donde se desarrollaba ya la ceremonia. A su llegada sin embargo encontraron las puertas del salón cerradas iniciando así una serie de gritos y golpes en los cristales demandando les abrieran. "Ábrenos, a que le temes" gritaban Inés Velázquez, "parque Terangaguanga"; "Pañola no te cansas de meter familia a la nómina" "Hermosillo, cuando visitas Valles, porque ya no vives aquí" gritaban mientras sus manos acompañaban con palmadas los vidrios, escandalizando en el salón, pero sin obtener ninguna respuesta. Al percibir que los vehículos oficiales se acomodaban en el estacionamiento los manifestantes se dividieron para cubrir las salidas y al toparse con una puerta de herrería, iniciaron nuevamente a golpearla haciendo todo el ruido posible. Al observar por una ventana que se había concluido la sesión salieron en búsqueda de los funcionarios, enfrentando al regidor Pañola en su partida, al igual de Hugo Armando Hermosillo. "Te debes a nosotros" le increpó Inés Velazques, "es que no tienes palabra" le acompañó en el reclamo otro manifestante, "te embarraste como todos, no tienen vergüenza", "porque no defiendes al pueblo, no tienes vergüenza", "solo sirves para autorizar el incremento al agua, pues ni vives en Valles" le gritaban mientras el regidor panista que había mostrado disposición para dialogar con ellos, prefirió retirarse del lugar acompañado del regidor priista Jaime Guerrero. Tras aceptar que el alcalde ya no se localizaba en el salón, Javier Anguiano, secretario de la Unión, explicó que solo buscaban dialogar con el alcalde para que les diera respuesta a los 13 puntos de su pliego petitorio y donde destaca la reinstalación o liquidación de los diez trabajadores que dijo fueron despedidos y que hasta el momento no se les ha dado una notificación oficial. "Hay ya un pliego petitorio que se entregó desde hace 15 días, donde son tres puntos, pero a donde nos estamos enfocando más es en la reinstalación de los trabajadores, porque hasta este momento no les han dado de manera oficial el despido, solo ha sido de palabra, entonces estamos solicitando la intervención para que se reinstalen estás gentes y en caso de que no se reinstalen, bueno entonces que liquiden" ¿Porqué este tipo de presión, cuando se supone los asuntos laborales se tienen que dirimir ante la Junta de Conciliación? Hasta este momento no se ha dado un papel de despido de las personas que estamos apoyando. La Junta de Conciliación está cerrada. Tras establecer su postura, los manifestantes regresaron a la plaza principal, donde anticiparon se mantendrán hasta obtener una respuesta de parte de la autoridad.