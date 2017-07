Obligan SSPE a discapacitados a trabajar como policías operativos  

Francisca Reséndiz Lara, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, señaló que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Arturo Gutiérrez García, donde sus agremiados presentan el mayor número de conflictos, debido a la violación de sus derechos laborales y a los problemas psicológicos que enfrentan, generada por la explotación laboral que sufren, contándose en esta área del gobierno donde se presenta el mayor índice de trabajadores con problemas o riesgo de suicidio. Agregó que en el caso del SITTGE, se tiene un padrón de 180 agremiados que tienen nombramiento de policías, y que durante sus labores como operativos quedaron discapacitados, “no pueden correr, traen tornillos, traen platino, traen hasta balas en el cerebro; pues a esos queremos que les den su cambio de nombramiento porque todavía los quieren considerar como operativos y les dan unos horarios de 12 por 12 o 12 por 24, esos compañeros de Seguridad Pública queremos se les cambie su nombramiento, ellos ya no deben de ser policías, deben de ser intendentes, archivistas, secretarios u otro tipo de nombramiento”, señaló. Respecto al General Gutiérrez, indicó que solo se ha presentado a dos reuniones con el sindicato, donde solo dice que tomará cartas en el asunto pero no ha hecho nada, lo que los obliga a tomar otras medidas para ser escuchados. En el caso de las viudas de policías, agregó que el gobierno les ofreció plazas, pero solo les han dado contratos y muchas de ellas hacen labores de intendencia, pero cuando llegan mandos nuevos al no conocer la situación y como tienen nombramientos de policías, quieren que estas mujeres se vallan de operativos a las calles a pesar de que estas no tienen la capacidad ni la capacitación para hacerlo.