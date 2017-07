Apreciaciones La ceremonia de la iglesia Santa Ana en el municipio de Tanlajás para celebrar al santo patrono, se encontró verdaderamente nutrida como cada año, ya que al menos la feligresía guarda verdadero respeto por esta tradición, sin embargo esto sirvió para que un buen número de habitantes del lugar escucharan como el párroco de la iglesia señaló la falta de apoyo del ayuntamiento, para que las fiestas fueran más nutridas, ya que ni con la polvora quiso apoyar durante el presente año, señalando que fue el año en que más tristes se han visto las fiestas patronales. Sin embargo la tristeza no se vivió solamente en la iglesia en mencion ya que de última hora la administración llevó a cabo un baile con un trio huapanguero del cual los pocos asistentes se retiraron rápidamente al ver que no había respuesta por parte de la población prefiriendo muchos partir con rumbo a Tampamolón o Aquismón y pasar un rato agradable. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Coxcatlán a pesar de que podrían ser sancionados por apoyos que no se encuentran meramente dentro de las reglas de operación, el ayuntamiento a través de la dirección de fomento agropecuario, se encuentra brindando el apoyo de azúcar a productores de miel que se dicen afectados por la falta de floración en los arboles, la cual no se presentó ante las falta de lluvias en su tiempo y la poca que hubo se cayó con los cambios climáticos, generando que un gran número de estos insectos hayan muerto y otros emigraran en búsqueda de alimento, y es que en este sentido, se encuentran entregando azúcar de manera directa a cada productor para que pueda generar el endulzante con el cual se puedan alimentar las abejas y por consecuencia se conserven los apiarios, lo cual sin embargo no garantiza que esto suceda y temen que se pierda el total de la producción, trayendo como consecuencia que el ya de por sí poco comerciable producto, incremente su precio durante el próximo año. La falta de seriedad en los número que refleja la jurisdicción sanitaria número siete con sede en Tancanhuitz, deja mucho que desear y es que en este sentido se ha comentado la existencia de más casos de zika de los que se han dado a conocer, al menos en la delegación de Huichihuayán en donde se asegura que hasta una familia completa presentó el problema de salud y en otros lugares se ha detectado el mismo problema y la jurisdicción solamente señala que existen cuatro en el municipio de Huehuetlán y siete en total de la jurisdicción ya que los otros tres se reportan en San Vivente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones