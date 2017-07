Apreciaciones El proceso para la conformación de la fiscalía general del estado ha despertado una especie de campaña política, ya que algunas figuras se han comenzado a promocionar a través de las redes sociales para el cargo, o al menos una abogada ha levantado la mano para el puesto, aprovechando las lagunas que existen en cuanto al proceso que se habrá de seguir. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que dicho cargo ha despertado una controversia en todo el estado sobre todo por su novedad, y la pregunta sobre cuál será realmente la autonomía con la que habrá de trabajar, por lo que el actual Procurador de Justicia ha sido cuestionado para ocupar este cargo ya que seguirá siendo subordinado del gobierno del estado. Entre tanto se define este cargo, muchos casos se siguen acumulando en el escritorio sin poder avanzar, empezando por el de los diputados acusados de corrupción, de lo cual no se ha dado a conocer ningún avance, al igual que de los funcionarios de la ASE involucrados que ya fueron removidos del cargo. En donde parece existir una mayor presión es en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde el caso del presunto abuso por parte de un maestro de la Escuela Secundaria Benito Juárez en contra de dos alumnas está siendo relacionado a una supuesta red de trata de blancas, de acuerdo a las investigaciones realizadas por este organismo. Si bien la CEDH no cuenta con la autoridad para ejercer castigo o sanción alguna en contra de ninguna persona o institución, sirve como recomendación para la PGJE a fin de que se inicie una averiguación al respecto, lo malo es que ésta se ha viciado antes de tener un resultado puesto que las identidades de los involucrados han sido exhibidas a través de las redes sociales y algunos medios generando con esto un juicio previo a un veredicto que puede ser motivo suficiente para eliminar los cargos. Otro caso similar es el de un joven que fue exhibido en el Facebook en donde aparece en fotografías abusando de una bebé, hechos ocurridos en la Ciudad de Monterrey, aunque se señala que el indiciado es de esta región, causando ya una campaña de linchamiento y que pudiera favorecerlo en caso de que las acusaciones sean reales, por la misma situación que no se respetó el protocolo establecido. Detalles del nuevo sistema penal que no han terminado de ser explicados a la sociedad por quienes se supone fueron quienes lo aprobaron y deberían vigilar que fuera comprensible al menos en los aspectos más fundamentales, e incluso los mismos abogados siguen dando tumbos debido a las constantes correcciones que se han ido aplicando. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones