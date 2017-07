Apreciaciones Aun sin fecha se encuentra el cabildo de Ciudad Valles para el análisis y en su caso aprobación de la modificación que ya votaron los legisladores del estado a la ley para eliminar el fuero, y que de acuerdo a lo estipulado por la misma deberá de ser aprobado por la mayoría de los cabildos locales para su entrada en vigor. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Hasta el momento las apreciaciones de los ediles locales al respecto no llevan una misma línea que se pensara debería de ser a favor de la eliminación del fuero, discusión que de darse en una sesión abierta de cabildo dejara entrever posicionamientos de las bancadas y porque no de alguno que tenga un interés personal del caso. Por lo pronto solo los panistas han señalado abiertamente que votarán en favor de la eliminación del fuero, mientras que los perredistas y priistas dicen que primeramente se debe de analizar la modificación propuesta por los diputados y así emitir un juicio responsable. Quienes continúan con la esperanza de que este próximo mes se regularice su situación, son los maestros jubilados, después del anuncio del Secretario de Finanzas, donde señalaba que de los recursos reintegrados por la empresa Ford, tras la cancelación de su planta en la entidad, se pagaría la deuda que se tiene con el magisterio, así como algunas otras cosas, entre ellas dinero para la construcción de un nuevo brazo en el distribuidor vial Juárez de la capital. Pero como están acostumbrados a que el gobierno como dice una cosa dice otra, los maestros jubilados están en el plan de hasta no ver no creer, y continúan presionando por los medios que tienen a su alcance, es que 500 millones de pesos se dicen fácil. Ayer en Ciudad Valles estuvo de visita la líder de uno de los sindicatos más importantes de trabajadores de gobierno del estado, el SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, quien se reunió con su base sindical en la huasteca para dar a conocer las acciones que tomará el gremio para evitar un madruguete por parte del Congreso del Estado, donde la diputada Esther Angelica, propone modificaciones al estatus laboral de los empleados de gobierno que prácticamente los dejaría sin los derechos que hasta el momento gozan. Y es que a decir de Francisca, tras la presión ejercida por los sindictos, la legisladora bajo la propuesta pero no la desechó, es decir, que puede tenerla en el cajón esperando dar el madruguete en cualquier sesión, por lo que prácticamente estan con los ojos encima de la gaceta parlamentaria. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones