Piedras en carretera a Itzocatl, riesgo para los automovilistas Atlapexco, Hgo.- Un peligro inminente representa la caída de piedras sobre la carretera que conduce a la comunidad de Itzocatl, ya que hasta el momento no han sido retiradas, lo que podría originar un accidente automovilístico. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Casi medio carril cubren las piedras que han caído sobre la carretera que conduce a la comunidad de Itzocatl. Lo anterior fue evidenciado por algunos automovilistas que diariamente transitan por esa zona, pidieron el retiro de las piedras ya que pueden provocar un accidente. Recordaron, que la caída de las piedras es debido a las lluvias que se presentaron hace algunas semanas; sin embargo, no han sido retiradas como en otros puntos del municipio. Por otro lado, es preciso recordar que en diversos tramos carreteros es común la caída de piedras durante las lluvias, como es la carretera que conduce a la comunidad de Cochotla, Achiquihuixtla, Tecacahuaco; así como en otros puntos pero con menor frecuencia. Así mismo, personal de Protección Civil se ha dado a la tarea de llevar a cabo los trabajos de retiro, sin embargo, hasta el momento no han acudido al tramo que conduce a la comunidad de Itzocatl. Finalmente y con la presencia de las lluvias de las últimas horas, se prevé que exista una mayor cantidad de piedras, por lo que se exponen los automovilistas que la transitan.