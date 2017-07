Espejeando. ¿Cuál es la interpretación que se pudiera tener del acto de toma de protesta de la nueva dirigencia municipal del PRI de Huejutla? Más allá del acto por el que realmente fueron convocados, que fue la toma de protesta de Juan De Dios Monroy como presidente y de la Sra. Clara Martínez como Secretaria del comité directivo municipal del PRI, la convocatoria alcanzada, sin considerar cantidades aunque valga decir que hubo un lleno sobrado del salón de la ganadera local, registró una concentración que difícilmente puede pasar inadvertida para propios y contrarios. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En primer lugar, a partir de una nueva conformación, de un nuevo arranque con rostros nuevos y la conjugación de diversos actores y grupos, se marca un nuevo episodio de los priistas que no han podido ser gobierno en el municipio desde ya hace muchos años y a partir de reconocerlo y reconocer que ha sido la división lo que los ha imposibilitado, parecieran apreciarse nuevos bríos; quizá eso sea lo que deba destacarse a partir de la presencia en el lugar de rostros y cabezas de grupo con influencia social específica que después de la última derrota no parecieran convencidos de volver a dar la batalla, y que sin embargo el paso de los meses, una dirigencia equilibrada pero además, con una nueva dirigencia de partido en el estado en la toma de protesta, es que se sintió otro calor en la asamblea. Para nadie es desconocido que cada gobernante busca posicionarse tanto en el gobierno como en su mismo partido y Omar Fayad a escasos meses de asumir la responsabilidad ha mandado mensajes fuertes en todos los sentidos, no le tembló la mano para hacer ajustes administrativos pese a los choques con grupos que se sintieron agredidos con el despido de 1400 recomendados; ahora el mensaje que se pudiera apreciar es de que a partir de una nueva dirigencia tanto en el estado como en el municipio, identificadas ambas con Omar Fayad, nuevas dirigencias que defienden y promueven el nuevo esquema de gobierno, que saben convocar, que reunieron a ex presidentes municipales, ex presidentes de partido, diputadas federales y locales, así es como esa reunión se aprecia como el primer llamado a reagruparse y que coincide con la víspera de las elecciones en donde se habrá de elegir al congreso local, diputados federales, senadores y presidente de la república, por lo que la nueva dirigencia con sus comités municipales tendrán que hacer esfuerzos importantes para canalizar esos ímpetus hacia el primero de julio del 2018. Y ya que andamos en interpretaciones de concentraciones políticas, otra que hay que destacar y apreciar, aunque es de festejo de cumpleaños, no deja de tener una connotación política. Hablamos del cumpleaños de Marco Antonio Ramos Moguel, ex presidente municipal y actual diputado local plurinominal, que en su característico estilo amiguista que tiene, la fiesta estuvo llena de amigos de todos los colores políticos, aunque principalmente de su partido el PRD pero también, coincidentemente, del PAN, que a estas alturas ya no se pudieran considerar como coincidencias, sobre todo cuando el jefe político del grupo al que pertenece el festejado ha dejado claro el estar impulsando una alianza PRD-PAN como un principal frente nacional con el que puedan entrar a la contienda presidencial y local con mayores posibilidades de éxito. Así que de ese tamaño quedan las interpretaciones. Por cierto, a quien le fue mal en Jaltocán fue al PAN durante el refrendo llevado a cabo en días pasados, lo anterior debido a la evidente falta de trabajo de su actual dirigente Prisciliano Hernández Hernández quien por cierto trabaja en otro municipio, e incluso la misma ex candidata la profesora Magdalena Fernández no acudió y días después anunció su renuncia, mientras quien en múltiples ocasiones representó al blanquiazul en las contiendas, originario de Vinazco, Miguel Ángel Monterrubio, ha trascendido que ya figura en las filas del PRI, mismo que incluso estuvo presente en el evento de toma de protesta del comité directivo municipal del PRI en este municipio y por si fuera poco se le vincula con un grupo priista, entre ellos los actuales regidores con quienes ha sido visto en múltiples ocasiones. Así cómo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.