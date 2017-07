Construcción de parque Tantocob, provoca inundación a vecinos en la Colonia Juárez Aseguran no era el sitio más conveniente para su construcción Tras los señalamientos la semana pasada de los encharcamientos en el parque recreativo recién nombrado Tantocob, con las lluvias de este miércoles nuevamente se presenció agua sobre la pista para trotar y en opinión de vecinos de la colonia Juárez, no solo está en zona inundable el espacio deportivo, sino que con los trabajos que se hicieron ahora se provoca encharcamientos sobre sus predios. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Las lluvias registradas la noche de este miércoles, nuevamente generaron encharcamientos en la pista del parque Tantocob. Rosabelia Pérez y Juan Herrera, vecinos de este sector localizados mientras realizaban limpieza en el acceso a su domicilio explicaron “esta mal ubicado sinceramente, ese parque lo hubieran hecho de este lado de los potreros, porque ahí está muy mal, porque lloviendo mucho se inunda toda esa parte; el arroyo en la parte de atrás se penetra hasta el fondo, bueno no hay paso en el libramiento” dijo Juan Herrera, quien sostuvo que con fuertes lluvias se va a inundar. “Imagínese que ahorita que no ha crecido el río, porque pasando el arroyo se inunda todo eso” consideró la única forma de evitar que se inunde el parque será construyendo una barda alta “y meterle drenaje, para sacar el agua para otro lado, sino si se va a inundar. Toda la gente dice eso, que está mal ubicado”. Rosabelia Pérez, por su parte expresó “yo también veo que está mal ubicado, y ahora puede ver usted como nos inundamos ahorita, llueve y ya se inunda todo y yo pienso a mi forma de ver, que antes había una alcantarilla allá adelante y toda el agua corría hacia el río, ahora toda el agua se viene para acá, incluso allá con mi mamá, la bajada se hizo para su lado y ahora cuando llueve toda el agua se le mete para dentro; aquí no se inundaba el solar, ahora todo se llena de agua, no tiene salidera el agua, y pues yo pienso que el agua debe buscar hacia abajo no hacia arriba” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En vacaciones incrementan atenciones en la Cruz Roja Supervisión permanente a parajes en vacaciones Orquesta y mariachi de la SEDENA cierran el 484 aniversario de Valles Migrantes extranjeros tendrán Seguro Popular 73 casos de zika reporta SS en la Huasteca Norte