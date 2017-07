En vacaciones incrementan atenciones en la Cruz Roja

Oscar Torres Morquecho, presidente de la delegación local de Cruz Roja Mexicana, señaló que durante temporada de vacaciones, la estadística de accidentes se incrementó en un 20 por ciento, es decir que de una cifra de casi 20 servicios diarios, esta aumenta hasta 25, por lo cual se diseñan estrategias para garantizar la atención a la población.

Mencionó que con los 25 voluntarios con los que se cuentan se pueden atender dos emergencias al mismo tiempo, es decir que existan dos unidades desplazadas ya sea a un mismo incidente o en puntos diferentes, aunque de acuerdo a sus estadísticas lo ideal es que en la ciudad se contara con 60 voluntarios.

Enfatizó que el déficit no se debe a que no existan personas que quieran formar parte de Cruz Roja, si no que no cualquier persona puede formar parte de la escuadra que lleva una ambulancia dado que deber contar como mínimo con una capacitación como Técnico en Urgencias Médicas Básicas, así como con seguro de vida; esto dijo para garantizarle al paciente que quien lo atiende tiene todos los conocimientos necesarios para salvarle la vida o estabilizarlo en el tiempo que es canalizado a un hospital.