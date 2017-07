Apreciaciones Ni la lluvia les hizo a los turistas que han llegado hasta el momento a la región, quienes hasta el momento sin contratiempos han disfrutado de los parajes que hasta el momento se reportan abiertos, situación que pudiera cambiar dentro de las próximas horas si es que la “bajada” de agua es significativa. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Tan solo en el paraje Micos el día de ayer tuvo un registro de ingresos de aproximadamente 400 personas, quienes a bordo de autobuses, vehículos e incluso a pie, llegaron al paraje sin que se reportara algún incidente, teniéndose una visita constante de personal de Protección Civil y policiacos. En el caso de Tamasopo está poniendo especial atención a las zonas serranas donde pudieran registrarse algún tipo de deslave o personas que resultaran afectadas en sus viviendas, señalando su presidente municipal Gabriel Hernández que el sistema DIF ya se encuentra listo con colchonetas y albergues. De acuerdo al servicio meteorológico nacional, durante los próximos días se continuarán registrando lluvias fuertes acompañadas de vientos; cabe destacar que tan sólo el martes, Tamazunchale encabezó las ciudades que mas precipitación registraron en el país. Vaya revuelo causó en las redes sociales un desatino que tuvieron los integrantes del comité que eligió los ganadores al premio el Merito Civil, y es que otorgaron un galardón nada mas y nada menos que al líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naseu Joaquín, quien Jamás ha estado de visita en la ciudad y mucho menos se le podía considerar alguna aportación relevante, o al menos que sea originario de la ciudad. Y es que la labor apostólica del jerarca de la iglesia La Luz del Mundo no se cuestiona, lo cuestionable es que el premio fue creado para galardonar a los vallenses distinguidos por los méritos que su trabajo les ha dado. Escudados en que la propuesta cumplía en forma la convocatoria, tal vez a los integrantes del jurado les faltó un verdadero análisis del fondo de la propuesta. Claro esta el apóstol de esa congregación religiosa no acudió por su premio o quizá ni cuenta se dio de que ganó la convocatoria. Y si hablamos de ponerle atención a algo, no le extrañe que en algunos días, el mural que se pintó en presidencia sufra alguna modificación, ya que según los enterados de propia voz, la pintora ha señalado que esos espacios donde solo se ve el fondo, colocará algunos “detallitos” que le faltaron, aunque esto contravenga la ética artística de que una vez puesta la firma, la obra no puede sufrir alteración alguna. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones