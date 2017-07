Apreciaciones Aun cuando la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría del municipio de Aquismón, buscaba que las actividades del tradicional paseo a caballo dieran inicio desde temprana hora (10:00), esto no pudo ser posible ya que los jinetes apenas venían llegando a esas horas y aun tardaron en instalarse, sobre todo cuando el tráfico se volvió difícil y el estacionamiento que se acondicionara no fue el más adecuado ya que las unidades vehiculares se atascaban ante las lluvias registradas desde un día antes, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios lo cual sin embargo no pudo detenerse y tampoco fue impedimento para que los jinetes participaran de la actividad que por su trayectoria de más de cien años es considerada de las mejores en la región, sobre todo cuando a pesar de las rivalidades políticas es precisamente ahí donde las familias se unen a pesar de sus preferencias partidarias, como fue el hecho de haber visto en el lugar a Crisógono Sánchez Lara personaje emanado del partido nueva alianza, quien posó para la foto con la alcaldesa al igual que el senador Octavio Pedroza emanado del partido acción nacional y el ex presidente Víctor Hugo Martínez Guerrero, y quien al final de la fila de jinetes se presentó fue el alcalde de Xilitla Javier Pacheco quien quiso pasar desapercibido pero al final se integró a la fiesta de los aquismonenses en la Garita, en donde por cierto ni el mal estado del terreno hizo mella en los asistentes que se pusieron a bailar con los Cardenales de Nuevo León aunque esto significara riesgos para algunos ya que los caballerangos ya entrados en ambiente, paseaban sus caballos en plena pista generando temor en algunos cercanos. En Tanlajás este miércoles fue día de asueto para los trabajadores del ayuntamiento a quienes el secretario general, envió un oficio indicando que se brindaba el día de descanso ante la celebración del santo patrono Santa Ana, por lo que los trabajadores no se presentaron a laborar, pero se corrió el rumor que el alcalde Domingo Rodríguez Martell amenaza con descontar el día a los trabajadores ya que él no dio la autorización para que esto se llevara a cabo, lo que ha inconformado a los asalariados ya que consideran injusto el proceder, y de realizarse debería de ser contra el secretario general quien fue quien emitió y firmó el oficio correspondiente. Un nuevo ciclo escolar está por iniciar el CECYT de Huehuetlán, por lo cual los estudiantes al tercer semestre deberán de integrarse el próximo primero de agosto, pero lo que preocupa es que aun no se encuentran terminadas las instalaciones, aun cuando se esperaba que las aulas quedaran concluidas desde el mes de junio, por lo que los docentes y alumnos volverán a las pequeñas instalaciones de la parte baja de la presidencia en espera de que la obra sea concluida y entregada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones