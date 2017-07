Apreciaciones El día de hoy se llevará cabo el foro denominado Agenda México 2030, un encuentro entre jóvenes de diferentes municipios convocados por el Partido Revolucionario Institucional, y en donde se contará con ponentes de diferentes instituciones relacionadas con la educación, tal es el caso de la directora del sistema COBACH en el estado Marianela Villanueva, así como el Secretario de Educación Joel Ramírez, el director del sistema CONAFE Crisógono Sánchez Lara, así como el ex alcalde y ex rector de la UASLP Mario García Valdez. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios La intención de este foro es que a través de las propuestas de los sectores jóvenes se puedan presentar propuestas para construir la agenda de trabajo a fin de alcanzar metas hacia el 2030, lo que lo hace un trabajo a largo plazo en el que deberán colaborar los actuales y futuros funcionarios priístas y conseguir el consenso con los demás grupos. Evidentemente la finalidad es la promoción política, sin embargo no deja de ser una buena intención que se puede convertir en una buena acción si realmente se cumplen y no quedan solamente en eso, aunque el mensaje que se envía es que se debe de mantener una continuidad en el gobierno federal. Por lo pronto en las izquierdas siguen las divisiones, ya que mientras por un lado Pablo García Rubio reitera que sigue al frente del comité municipal de MORENA y Primo Dothé anuncia que está por iniciar la elección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular y que en Tamazunchale será una mujer la candidata, por el lado contrario el dirigente estatal anuncia que el próximo domingo habrán de renovar la dirigencia municipal del partido impulsando a la otra MORENA la que ha venido operando de manera alterna desde hace tiempo y que se ufanado de ser el verdadero partido. Esto es lo que claramente se conoce como un madruguete, ya que desconociendo completamente la estructura que existe y que trabajó en el pasado proceso electoral para participar por la presidencia municipal consiguiendo colocar una regiduría en el ayuntamiento y aportar votos a la candidatura estatal que permitieron conseguir una diputación local aunque ahora la dirigencia haya decidido expulsar a su legislador echando pestes de él al calificarlo de traidor. El paso de ambulancias por las calles de la ciudad se ha vuelto tan común ya que pasan varias veces al día con la sirena abierta, que la gente se ha ido acostumbrando a esto y algunos conductores hacen ya caso omiso de los sonidos, pero quienes han sido señalados hasta ahora son los transportistas particularmente los taxistas, ya que no seden el paso de estas unidades, y es que existe la idea de que solamente encienden las sirenas para librar el tráfico sin que se trate de una emergencia real. El detalle es que no se puede saber a ciencia cierta si se trata de una emergencia real o no, y el reglamento de tránsito marca que se debe ceder el paso inmediatamente ya que un minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones