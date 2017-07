DELEGADO DE AMPLIACIÓN EL MIRADOR EXHORTA CHAPOLEAR PREDIOS BALDÍOS

Agregó que lo anterior, es con la finalidad de prevenir padecimientos que son de carácter endémico como dengue, chikungunya y zica, transmitidos por un mosquito cuyo habitad es el monte crecido y agua estancada como charcos de mayor y menor proporción. A pregunta formulada, especificó que en la colonia hay un total de treinta lotes cuyos propietarios por no residir aún en la misma no les otorgan un mantenimiento periodico, por lo que se les solicita –reiteró-, que acudan a limpiarlos a la brevedad posible. Asimismo, Hernández Sebastián subrayó que por ser la colonia Ampliación El Mirador de reciente fundación hay una considerable cantidad de lotes que no ostentan construcciones, no obstante, se tiene conocimiento que tienen y quiénes son los propietarios. Para finalizar, enfatizó que eliminar los criaderos del mosquito transmisor de las precitadas enfermedades epidemiológicas es un requerimiento de las autoridades del Sector Salud, por lo que al chapolear los predios –dijo-, se coadyuva con la campaña de prevención.