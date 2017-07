Agenda Ciudadana revierte a CONAGUA aclaración de contaminación al río Gallinas La obligan a agendar reunión de trabajo en El Jabalí. La reunión del Comité de Cuenca del Río Gallinas, que contemplaba por parte de la Comisión Nacional del Agua, ofrecer una explicación sobre la contaminación y mortandad de peces registrada el 13 de junio en este río, terminó siendo una corrección de datos por parte de la agrupación Agenda Ciudadana a los funcionarios de CONAGUA y la presión de vecinos del Jabalí para agendar una reunión de trabajo en su comunidad para establecer compromisos de solución a la problemática. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Reunión de la Cuenca del Río Gallinas La reunión a la cual se presentó el director estatal de la Conagua, Manuel Tellez Bugarin; el director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar; y representantes del alcalde de Valles, y las ausencias de los ediles de Tamasopo y Aquismon, incluso en la asistencia a representantes de la agrupación Agenda Ciudadana, y de vecinos y autoridades del Jabalí, La Morena y Tanchachin, que aclararon se presentaron no por invitación pero si por el interés de ser los afectados con la contaminación. El encuentro se desarrollo en el salón de la Dirección de Agua Potable poco después del medio día y dio inició con la exposición por parte de Francisco Acevedo, sobre el comportamiento hidrológico del río Gallinas desde enero hasta el periodo en que se presentó la contingencia, destacando el inicio bajo del caudal en este 2017, obligando a iniciar el tandeo parcial en febrero, pero llegando a una etapa crítica en abril cuando se seca la cascada de Tamul requiriendo que los cañeros suspendieran por completo el tandeo para restablecerlo dos semanas después pero lo que permitió la recuperación del río Gallinas. Según Francisco Acevedo, el ingenio paró dos semanas antes de la fecha del 13 de julio en la que se presentó la mortandad de peces, fecha para la cual las temperaturas eran bastante altas y el nivel del río bajas. Según su explicación, aun así, cuando les informaron sobre la mortandad de peces iniciaron lo antes posible (dos días después) el levantamiento de muestras en cuatro zonas distintas para determinar las causas del problema, encontrando durante el recorrido varias descargas de aguas negras de los municipios, drenajes de particulares en las comunidades y sustancias tóxicas por descargas fortuitas no determinadas, que en combinación con el bajo caudal y la falta de oxigenación del agua motivaron la mortandad de los peces. Para la explicación se apoyo de material gráfico de los cuatros sitios donde se tomaron las muestras, donde solo en una gráfica se apreciaban unos cuantos peces muertos. La justificación fue el tiempo de retraso en el levantamiento de las muestras, pues las empresas que dan el servicio se encuentran en la capital del Estado o en Tampico, Tamaulipas. Para dar por concluida la participación de la Conagua su director general Manuel Tellez Bugarin hablo de la inversiones contempladas de 10 millones de pesos para el mejoramiento de 40 hectáreas y 15 millones por parte del ingenio para su planta de tratamiento. Rostros serios, la respuesta Lo que esperaban fuera motivo de conformidad en los presentes, fue sin embargo respondido por el director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar, que revirtiendo las explicaciones de los funcionarios de Conagua, observó que los rostros de los presentes mostraban su desacuerdo con lo informado y les pidió a los funcionarios de la Conagua ante la evasiva de actuar contra el ingenio Alianza Popular por la supuesta falta de pruebas sobre descargas furtivas que fueran las causantes de la contaminación que no fueran tan laxos. “Yo creo que tenemos que ser más estrictos, no podemos ser tan laxos, tenemos que apretarlos; entendemos que hay una ley y que ustedes están maniatados a ellas, pero como ciudadanía podemos apretarlos para asegurarnos que no sigan haciendo descargas”. Esta postura del director de la CEA, motivo a los presentes que reaccionaron refutando los planteamientos de la Conagua, siendo el presidente de la Asociación de Agrónomos quien solicitó les permitiera proyectar un video donde se exhibido la gran mortandad de peces que las gráficas de la Conagua no reflejaron. A lo que se sumó la participación de José Antonio Pérez, también integrante de Agenda Ciudadana, quien pidió se apruebe la certificación de otros laboratorios como el de la Universidad y el de la misma Dapas, para poder levantar muestras de agua en casos necesarios; fue sin embargo Tomás Olivares de Coparmex quien sin rodeos expresó en su opinión el problema de contaminación derivaban de una “descarga furtiva” del ingenio y Edgar Ramos, también de agenda ciudadana, con el apoyo de las gráficas que había mostrado Conagua refutó que el Ingenio no paró actividades dos semanas antes como se estableció sino el 11 de junio dos días antes de que se presentara la contaminación y reflejó que fue del primero al 10 de mayo cuando el cause del río estuvo más bajo y la temperatura a 37 grados, lo que eran condiciones más extremas que el 13 de julio que se argumentaba hizo la falta de oxigeno a los peces. Alfredo Cruz maestro de la escuela Ignacio Zaragoza y Elizabeth Barragán representantes del Jabalí, por su parte insistieron que toda esa información se diera directamente a la comunidad en una asamblea y agradecieron a los integrantes de Agenda Ciudadana por el apoyo. Con estas posturas se determinó por los representantes de la Conagua establecer en la minuta de acuerdos la realización de una mesa de trabajo en la comunidad de El jabalí el 2 de agosto a las 12 del día y por disposición de los integrantes de Agenda Ciudadana agregar en el segundo punto el impedimento del Ingenio Alianza Popular, el iniciar operaciones de zafra en tanto no cumpla con su plan de acción. 