Este viernes será subida al pleno la reforma a la constitución del estado con la cual se eliminará el fuero para los funcionarios electos por votación, es decir, diputados, presidentes y gobernador, con lo cual se sentará un precedente en la historia del estado y un logro para las organizaciones ciudadanas quienes desde hace años han exigido a grito abierto la necesidad de eliminar esta protección, que de ser una protección se convirtió en un sinónimo de impunidad.

Consientes del panorama político que se avecina, los tres presidentes de los institutos políticos con mayor presencia en el estado, PRI, PAN y PRD, durante el día de ayer fijaron su postura respecto a la votación que de llevara el día de hoy. Sin duda fue a favor, y es que nadie en su sano juicio cargaría con el peso político de decir que no a la eliminación de fuero, el tiempo socio político que se vive y las elecciones en puerta no dan espacio para arriesgarse con posturas que pudieran restar mas que sumar; el populismo vende y vende bien; que cuesta claro que cuesta, pero el fin claro que justifica los medios.

A poco mas de 300 días de la elección todo vislumbra que las cosas estarán para todos difíciles y solo los mas fuertes habrán de salir avante; sacrificables todos, claro esta en bien del partido; a la cárcel, el que se acomode, no dude que sea la premisa que se cocina en las altas esferas partidistas.

Las cosas están tan difíciles que a este momento nadie mete las manos al fuego por nadie y nadie quiere arriesgarse a poner todas sus fichas en favor de alguna figura; muestra de ello es la misma presidenta del PRI local quien cuestionada sobre el panorama es abierta en señalar que si la elección fuese hoy vería difícil la reelección del actual presidente Jorge Terán. Quieran o no la espina de Herminia Reséndiz de ser ella la candidata a presidenta sigue, a pesar de que claramente lo dijo Martín Juárez, quien sea electo presidente de comité que se olvide de candidaturas.

Hablando de política el que esta sumando aunque paso a pasito es David Medina, para la mayoría desconocido en la política pero muy presente en quienes forman parte de sectores empresariales. Por el momento aunque en un perfil no tan bajo, se ha dejado ver en diferentes eventos y apoyando sobre todo a jóvenes, tratando de hacer presencia; lo que llama la atención es la cercanía de priistas o al menos fieles "amigos" de ese grupo político quienes no han tenido empacho en decir que para la siguiente ya buscarán otros aires, no descartando que la opción de Medina sea con la que se quedan, aunque también aceptan que aun hay buen tiempo para decidir.