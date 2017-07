Apreciaciones El evento realizado por el PRI en el municipio la tarde de ayer, logró congregar a los principales liderazgos no solo del municipio sino de la región, incluso la participación de los jóvenes que acudieron provenientes de municipios como San Antonio, Tancanhuitz y Huehuetlán, logrando concentrar una importante cantidad. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Pero más destacable aún las personalidades que acudieron como ponentes, quienes a pesar de ser priístas destacados ya que han ocupado diversos puestos dentro de la estructura, son funcionarios que ocupan puestos de primer nivel en el gobierno del estado, e incluso, aun cuando no asistió, el secretario de educación Joel Ramírez, quien fue presidente estatal del partido, lo que habla que el PRI está echando toda la carne al asador en estas actividades con un solo objetivo, revertir la imagen que arrastra a nivel nacional. Pero no solo el PRI tiene mala aceptación en el país, en el estado los recientes escándalos han ocasionado que la sociedad en general muestre un rechazo hacia las instituciones en general, situación que evidentemente preocupa al PRI con las elecciones a la vuelta de la esquina y lejos de sentarse en sus laureles han salido nuevamente a la calle, a buscar el voto desde abajo, y la tarea reconocen no es fácil, porque no solo tienen que convencer a la ciudadanía sino a sus propios militantes de apostarle al PRI y arriesgarse a trabajar por el partido. El mensaje que trajo Christopher James no podía dejar de lado el señalar al principal rival a vencer en el 2018, Andrés Manuel López Obrador, lo que evidencia el temor que existe de no lograr repuntar lo suficiente para poder conservar la presidencia de la república, y arriesgarse a quedar fuera, y no solo eso sino perder las entidades y posiciones en el congreso y en el senado que aún mantienen como mayoría. El proyecto de reubicación de los comerciantes ambulantes hacia lo que fuera la tienda del ISSSTE parece que habrá de quedar descartado definitivamente, y es que el propio delegado de dicho instituto dio a conocer a los jubilados y pensionados que se habrá de trabajar en la apertura de una casa de día para atender a los ex trabajadores del estado, afirmando incluso que cuenta con las escrituras del terreno. Habrá que esperar a conocer cuál es la versión del cabildo a este respecto, puesto que se habrá de definir si es o no propiedad del municipio o si hubo una donación con anterioridad de la cual no están enterados, y ahora se tienen que revisar otras opciones, como lo es la parte baja de la plazoleta de Guadalupe, así como la nave del IMECAFE, el cual también había sido mencionado como una posibilidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones