70 mdp en préstamos personales entregará ISSSTE en la Huasteca Para esta zona de la Huasteca se entrega este viernes 800 préstamos personales que equivalen a 70 millones de pesos: José Antonio Copca García. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios José Antonio Copca García. Huejutla, Hgo.- El Delegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio Copca García; se encuentra en esta zona de Hidalgo, iniciando su recorrido ayer por la tarde con una visita a las instalaciones de la Clínica Hospital ISSSTE Huejutla y durante este viernes llevará a cabo la Entrega de préstamos personales. Asimismo, José Antonio Copca García, estuvo en las instalaciones del Periódico Zunoticia en donde externó que durante su visita a la Huasteca contempla realizar diversas actividades, entre las que destacó el saludo correspondiente al personal de la Clínica del ISSSTE en Huejutla “Saludar al personal del ISSSTE de la Huasteca para reconocerles el trabajo que realizan en la institución y dar un recorrido por el Hospital para ver en qué situación se encuentran las instalaciones, los insumos y todo eso”. Dijo que durante su estancia en la zona “venimos principalmente para hacer una entrega de préstamos personales, es una de las prestaciones que otorga el Instituto a sus derechohabientes, este viernes se hará un evento de entrega de préstamos y de acuerdo a las instrucciones del Director General, José Reyes Baeza, es acercarles a los derechohabientes cada una de las prestaciones que otorga el Instituto que son 21 prestaciones, en materia de salud, materia económica y de créditos, por jubilaciones y pensiones, así como los préstamos personales”. Indicó que se entregan en la zona 800 préstamos personales que equivalen a 70 millones de pesos “creo que es importante esta derrama económica que se da en la Huasteca, ya tuvimos la oportunidad de entregar préstamos en la región de Tulancingo, tuvimos la oportunidad en esta semana que nos visite el Director General en la ciudad de Pachuca para entregar también 2,200 préstamos con un monto de 190 millones de pesos, estamos hablando que en este año, la Delegación Hidalgo, entregará alrededor de mil millones de pesos en préstamos personales”. Por otro lado, expone que en estos momentos se difunde la convocatoria para el Concurso Nacional de fotografía Miradas por un buen trato “Equidad y No discriminación”, señalando que este es el primer Concurso de Fotografía que se realiza a nivel nacional y que es convocado por el ISSSTE. “Estamos en una época en donde estos temas se tiene que observarlos y debemos de ser partícipes de que no pueda existir ningún tipo de discriminación hacia nadie, sea cual sea su condición, tiene que haber equidad en todos los sentidos”. Por ello invita a los jóvenes en dos grupos, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años para que participen en este Concurso “no es necesario ser fotógrafo profesional, pueden hacerlo con su teléfono móvil, una tablet y con una cámara fotográfica, pueden tomar imágenes de lo que crean conveniente y que representen el tema de “Equidad y No discriminación” y subirlo a la página de Issste.gob.mx en donde está la convocatoria y las condiciones del concurso, los premios son atractivos”. Seguidamente, detalla que actualmente se fortalecen las acciones del programa “Trato para un buen trato” del cual destaca que es un programa que promueve el ISSSTE a nivel nacional en las unidades médicas y administrativas “ya se cumplió un año de haberse iniciado con el programa, hace poco en la Ciudad de México fue el evento de celebración del primer año y como Delegación Hidalgo tuvimos la fortuna de recibir un reconocimiento por el primer lugar pues somos la Delegación que más avances hemos tenido con este programa”. Señaló que en este programa es elemental la participación del personal “cada vez son más partícipes en dar un buen trato, de calidad y de calidez al derechohabiente y esto se va midiendo, cada vez se va disminuyendo el número de quejas y van aumentando el número de felicitaciones, eso nos satisface al ver al personal que se integra a esta tarea”. Sobre el tema del abasto de medicamentos, dijo que el ISSSTE se encuentra consolidado en este aspecto “mediante una compra consolidada con el IMSS y la Secretaria de Salud a nivel federal realmente se tiene un sistema de abasto muy efectivo, te puedo decir que la Delegación del Issste en Hidalgo estamos arriba del 98% es un logro que ha realizado el Director General al consolidar contratos con las grandes empresas que manejan medicamentos e insumos”. En cuanto al tema del personal que atiende las Clínicas ISSSTE, resaltó “estamos recibiendo del Director General 97 plazas para personal de enfermería, médicos generales y médicos especialistas para el estado, y para la región del Hospital de Huejutla se asignaron 14 plazas entre especialistas, pediatras, enfermeras, con lo cual se fortalecerá la plantilla laboral…”. 