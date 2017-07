LXIII Legislatura cierra primer año de trabajo con aprobación de reforma para eliminar el fuero constitucional La iniciativa fue presentada por el gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses. Se emiten también las convocatorias para designar al fiscal especializado en Delitos de Corrupción y para elegir a los nueve ciudadanos o ciudadanas hidalguenses que integrarán la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Se aprueba también, la iniciativa que previene, atiende y erradica la violencia originada en el entorno escolar. Estado | Estado 0 Comentarios Pachuca, Hgo.- Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron por unanimidad, la iniciativa enviada por el gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, para eliminar la inmunidad procesal, conocida como fuero, con lo que ninguna persona podrá mantener privilegios o prerrogativas en materia jurídica. La responsabilidad de cualquier servidor público por delitos del orden común, será exigible conforme a la Legislación Penal aplicable a nivel local, sin requerir declaración de procedencia o trámite adicional alguno, garantizando la igualdad en la aplicación de la ley y el acceso a la justicia imparcial para todas las personas. El Ministerio Publico deberá realizar las investigaciones pertinentes para asegurarse que las denuncias o procesos penales instaurados en contra de alguna de las personas que ocupan cargos públicos de los enunciados en el artículo 149 y el primer párrafo del artículo 150, no respondan a censura, venganza o persecución política. Este dictamen, al ser una iniciativa de reforma constitucional, se turnará a los 84 municipios para la sanción correspondiente en loa respectivos cabildos hasta completar el 50 por ciento más uno. EMITE CONGRESO CONVOCATORIAS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN De igual manera, durante los trabajos de la sesión ordinaria de este jueves, las diputadas y diputados locales emitieron la convocatoria pública abierta para designar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Los requisitos para poder acceder a la selección serán: Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos; Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación; Contar con una residencia en el Estado de Hidalgo de al menos tres años a la fecha de la designación; Ser Licenciado en Derecho con título legalmente expedido con una antigüedad mínima de 5 años; No haber sido condenado por delitos dolosos o faltas administrativas graves; y No haber ocupado cargos de dirigencia partidista al menos dos años previos al día de su designación. Se informó que el registro y entrega de documentación a que se refiere la Base Tercera se presentará únicamente en la oficina que ocupa la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, ubicada en la Torre Legislativa, planta baja, Plaza Cívica Miguel Hidalgo, Centro Cívico Carretera México-Pachuca, Km. 84.5, Colonia Carlos Rovirosa, C.P. 42082, Pachuca de Soto, Hgo, durante los días hábiles del 1 al 31 de agosto del presente año, en un horario de 09:00 a 16:00 horas. También, fue emitida la convocatoria pública para elegir a las y los 9 ciudadanos hidalguenses que integrarán la Comisión de Selección que nombrará al Comité́ de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual podrán participar instituciones de educación superior e investigación, así como organizaciones de la sociedad civil organizada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, domiciliadas en la entidad. APRUEBAN REFORMAS EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR Durante la última sesión ordinaria de julio, se aprobó el dictamen que previene, atiende y erradica la violencia originada en el entorno escolar, entre las y los estudiantes, el personal docente, directivo, administrativo, responsables ante un grupo, padres y madres de familia o en su caso, tutores de las instituciones educativas públicas y privadas. Dichas reformas establecen los principios y criterios, desde la perspectiva de una cultura de paz y de los derechos de la infancia y la juventud, basados en los Tratados Internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y demás ordenamientos legales aplicables, a partir de la observancia plena del respeto a los derechos humanos de las personas. La ley aprobada contempla las modalidades actuales de violencia y establece los principios y criterios desde la perspectiva de una cultura de la paz y de los derechos de la infancia; adiciona como principios rectores el interés superior de la niñez, la resolución no violenta de conflictos y el pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad. En su participación en tribuna, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo y precursora de esta serie de reformas aprobadas, señaló que, de ahí que tenga una nueva perspectiva de carácter preventivo y de atención, por sobre cualquier acción punitiva, contemplando mecanismos para integrar a la comunidad educativa inculcando los principios de respeto y tolerancia. “Estas modificaciones aprobadas, parten de un principio de corresponsabilidad reconociendo a todas y todos los integrantes de la comunidad escolar como solidarios en la resolución de esta problemática”, puntualizó la también legisladora del Partido Revolucionario Institucional. Abundó que, “se fortalece a la instancia facultadora para atender los casos de violencia; detalla un protocolo de protección, detección y atención de la violencia escolar que garantiza los derechos tanto de la víctima del generador de violencia y adiciona un capítulo para la certificación de instituciones educativas libres de violencia escolar”. APRUEBAN DICTÁMENES SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES Este jueves, se aprobaron las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, que tienen como finalidad, proteger la fauna en general erradicando los actos de crueldad provocados por los seres humanos, sancionando dichas acciones y procurando el bienestar de los animales. Con estas reformas, se explicó, se garantizan las condiciones para el trato digno y respetuoso, fomentando la protección y conservación de todas las especies de animales; se regula la posesión, propiedad, reproducción, producción, aprovechamiento, investigación, transporte, manejo, trato y sacrificio de especies, poblaciones o ejemplares. Además, se desarrollan mecanismos de concurrencia entre los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, en materia de conservación de la fauna silvestre y su hábitat, fomentando la participación de los sectores público y privado y promoviendo la cultura del respeto, de conformidad con las disposiciones generales aplicables De la misma forma, se aprobó la adición de una fracción VII al artículo 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, la cual incluye dentro de los derechos de las víctimas de cualquier tipo y modalidades de violencia, el ser informadas cuando el agresor quede libre después del proceso judicial o que por cualquier circunstancia recupere su libertad. Lo anterior, con el propósito de que la víctima esté en condiciones de tomar tomen las precauciones y medidas necesarias a fin de garantizar la protección y seguridad de su persona, así como de su familia. DOCUMENTOS EN CARTERA En documentos en cartera se dio lectura y se turnaron los siguientes oficios: Iniciativa que realiza el gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, con la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de Justicia Laboral, la cual se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio.

Acuerdo enviado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la que se exhorta a los gobiernos y congreso locales para que adopten las medidas administrativas legislativas en materia de seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y de sistemas de retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Acuerdo enviado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la que se exhorta a los congresos locales para que armonicen los ordenamientos legales con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ACUERDOS ECONÓMICOS Durante el desarrollo del orden del día de este jueves, las y los diputados hidalguenses exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) y de la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del estado, para que intensifiquen las estrategias, acciones, medidas y protocolos necesarios para garantizar la subsistencia de la especie del "puma", en el área de 9 mil 500 hectáreas del Parque Nacional Los Mármoles, al norte de Hidalgo, abarcando parte de Zimapán, Jacala, Pacula y Nicolás Flores, detectadas como hábitat del mismo, así como para garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de sus bienes. Además, solicitaron a los 84 ayuntamientos hidalguenses, considerar la creación de ordenamientos locales en materia de ecología que contemplen la incorporación de programas de educación ambiental para niños y jóvenes. Asimismo, en su demarcación y de manera coordinada, promuevan en conjunto con la Semarnath, acciones pertinentes para validar los programas estratégicos de conservación del medio ambiente a nivel local, e informar a éste Congreso, de las acciones emprendidas al respecto. También, solicitaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que, en la medida de sus posibilidades, se instale un módulo de trámites y servicios en la región y se puedan realizar los pagos de revista vehicular, tenencia y anualidad en las oficinas de finanzas del gobierno del estado, ubicadas en el municipio de Huejutla. En otro punto, se requirió a la Secretaría de Salud de Hidalgo, para que, en coordinación con las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Finanzas, del Trabajo, de Desarrollo Económico en la entidad, las Cámaras que agrupan a los empresarios del estado, estudien la posibilidad de llevar a cabo las estrategias planteadas por la Academia Nacional de Medicina y la Organización Internacional del Trabajo a fin de promover la salud y combatir a la diabetes, desde los centros de trabajo. Asimismo, analice la posibilidad de otorgar incentivos fiscales a empresas que inviertan en comedores saludables y en espacios para la activación física de sus trabajadores, que impacten en una mejor nutrición y calidad de vida. Finalmente, se solicitó a Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, para que conmine al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a su cargo, para dar trámite y resolver los conflictos laborales entre los trabajadores burocráticos y dependencias de la administración pública. ELIGEN A INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Previo a la clausura de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones y el primer año de ejercicio legislativo, las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo eligieron a quienes integrarán la Diputación Permanente que fungirá durante el receso legislativo. La propuesta fue realizada por el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, y se integra por Erika Saab Lara como presidenta, Miguel Ángel de la Fuente López como vicepresidente, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez como secretaria. Además, serán integrantes Santiago Hernández Cerón, Ana Bertha Díaz Gutiérrez, Sandra Simey Olvera Bautista, Norma Alicia Andrade Fayad, Daniel Andrade Zurutuza y Efrén Salazar Pérez; así como suplentes, la legisladora María Luisa Pérez Perusquía y Miguel Ángel Uribe Vázquez. Posterior al cierre de las actividades del segundo periodo ordinario, se instaló la Diputación Permanente que tendrá vigencia durante agosto, la cual sesionará el próximo miércoles 2 de agosto de 2017 próximo.