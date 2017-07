Alcaldesa inaugurará obra en Chunutzen II

La ceremonia protocolaria se estará llevando a cabo en el Barrio Tres Cruces de la comunidad en mención, hasta donde arribará la edil previamente invitada por las autoridades comunales, para llevar a cabo el corte del listón inaugural de una obra de electrificación solicitada por los habitantes como una obra prioritaria, según lo informado por el Coordinador de Desarrollo Social, Amadeo Olguín. Con esta obra un aproximado de 20 familias que desde años no contaban con este servicio, ahora podrán acceder al mismo mediante la aportación del recurso municipal, “ahora podrán tener un ventilador que es indispensable con esta calor, su refrigerador para que no se les eche a perder la comida, en fin más servicios dentro del hogar que son indispensables”, dijo. Pero sobre todo, la seguridad de contar con el alumbrado dentro de sus hogares y que durante la noche no tengan problemas de inseguridad por la falta del mismo.