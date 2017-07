Por falta de quorum legal posponen cambio de dirigencia local de Sanidad Vegetal De los 380 productores solo asistieron 158 y de 3 planillas registradas solo fueron aceptadas 2, por lo que se emitió una segunda convocatoria Axtla de Terrazas, S.L.P.- La mañana del pasado miércoles se había convocado a los productores de cítricos, café, palmilla, vainilla y litchi de la Huasteca Sierra para la restructuración de la Junta Local de Sanidad Vegetal que comprende a 11 municipios de la Zona Huasteca, sin embargo está no se pudo llevar a cabo porque no hubo quórum legal, ya que la asistencia no llegó ni a un 30 por ciento, por lo que se acordó que el próximo jueves se emitirá una segunda convocatoria. Axtla | Axtla 0 Comentarios Productores de cítricos, café, palmilla, vainilla y litchi fueron convocados para el cambio de dirigencia de Sanidad Vegetal pero ante la falta de asistentes la asamblea se pospuso. El ingeniero Demetrio Morín Pérez, del Centro de Apoyo de SAGARPA de Tancanhuitz, detalló que se registraron dos de tres planillas que pretendían participar, sin embargo solo fueron aceptadas dos que lo hicieron en tiempo y forma como lo marca la convocatoria, de las dos solo fue aceptada una ya que los integrantes de las dos restantes no se encuentran en el padrón de productores. Respecto a la que no fue aceptada, el funcionario, dijo que se trató de un grupo de productores que formaron otra planilla, quienes pretendían registrarse, sin embargo no cumplieron con los requisitos que marcaba la convocatoria. Agregó que ya se emitió la segunda convocatoria extraordinaria para realizar la restructuración de la junta local y solo participarán quienes aparezcan en el padrón, ya que se cuenta con una lista de aproximadamente 380 productores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Con sentido adiós se despidió al amigo Saúl Escudero El priismo de Axtla está de luto Se les asignaron los espacios a los artesanos Jornaleros agrícolas fueron engañados por contratista de Axtla Quedó integrado el Consejo Municipal de Turismo en Axtla