Correos invita a ciudadanía a seguir usándolo Ya que el beneficio de esto es que pueden enviar documentación original. Tancanhuitz, S.L.P.- Ya que el uso del correo por parte de la ciudadanía ha ido disminuyendo, correos sigue invitando a las personas para que lo sigan usando, ya que el beneficio de ello es que se puede enviar documentos originales a cualquier parte del mundo al que se quiera enviar, y el costo a estos envíos es muy accesible, lo más mínimo consta de siete pesos hasta veinte pesos. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Horacio Escobedo Cruz, empleado de correos en Tancanhuitz y Coxcatlán. Horacio Escobedo Cruz, empleado de correos en Tancanhuitz y Coxcatlán manifestó “ha disminuido el uso del correo, pero al mismo tiempo se ha mantenido en cierto nivel, y esto creo que se debe a los adelantos técnicos, en cuestión de comunicación más que nada, como hay internet, el mentado WhatsApp, celulares y todo eso”. Los avances no tanto han venido a sustituir al correo dijo, “pero si en otros tipos de comunicación, por eso se le dice a la gente que siga usando los correos, ya que muchas veces es para el envió de documentos personales que se le envía a algún familiar o alguna empresa, y más que nada es porque se hacen llegar documentos originales”. Añadió, “ya que a veces las personas quieren mandar por fax y que lleguen originales a otro lugar, pero no se puede, sino tiene que ser enviado por correo para que lleguen originales”. Señaló, “al día llegan de 600 a 800 cartas, a veces son cuarenta o cincuenta o menos, así que seguimos invitando a la gente a que venga a las oficinas aquí los atendemos de lunes a sábado de ocho a cuatro de la tarde”. Argumentó que el precio que se maneja no es muy caro, “sino de lo contrario es accesible, ya que el mas mínimo es de siete pesos o hasta veinte pesos s hablamos de un paquete, y en ocasiones se les entrega hasta sus domicilios, pero esto no aumenta en precio”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Habrá segunda capacitación para jueces Fundación Medyfen ofrece a las mujeres estudios de ultrasonido y colposcopía 100 personas asistieron a la reunión del Registro Agrario Piden paciencia por arreglo de drenaje Inician trabajos de bacheo desde Chacaná a Hidalgo: dirección de Obras Públicas