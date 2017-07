Biblioteca municipal continúa en retraso ante la falta de internet Además se ubica frente a un depósito que funciona como cantina. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Padres de familia piden a autoridades que se atienda la necesidad del internet y mejoramiento de las instalaciones en la biblioteca. Frase: Sin avances en los programas que ofrece el sistema de bibliotecas ante la falta de internet. Jaltocán, Hgo.- A pesar de que los nuevos programas del Sistema Nacional de Bibliotecas ofrecen dinámicas para el fomento a la lectura con alternativas que permiten que los usuarios puedan acceder a libros digitales por medio del internet, en el municipio existe aún un gran retraso ya que la dependencia no cuenta con el servicio. La biblioteca municipal sigue padeciendo carencias y necesidades y una de las principales ha sido la falta del internet lo cual mantiene a la dependencia en un retraso que no permite que los usuarios puedan gozar de los beneficios que ofrecen los programas del Sistema Nacional de Bibliotecas. Además del retraso tecnológico, la dependencia municipal está ubicada en un local de renta ante la falta de un espacio propio, por lo que no puede acceder a otros beneficios que ofrece el Gobierno Federal como la reconstrucción de inmuebles y espacios públicos, mientras que el lugar se encuentra en una construcción vieja, donde se trasmina por lo que una buena cantidad de libros se han perdido debido a las malas condiciones, además de que se ubica frente a un depósito con venta de cerveza para llevar pero que ofrece servicio de cantina ya que desde muy temprano se venden bebidas destapadas en el lugar y continuamente se realizan escándalos. Ante dicha situación padres de familia de niños que frecuentemente acuden a hacer tareas dijeron que es necesario que el gobierno municipal busque un terreno en un lugar apropiado para que puedan construir una biblioteca en un terreno municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se accidentan y huyen del Lugar, abandonando el vehículo Carretera peligrosa debido a las lluvias Policía municipal golpea a su mujer después de ir a plática de no violencia Hoy termina fiesta patronal a Santiago Apóstol Perredistas siguen en espera de oficina de atención