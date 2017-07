Retenido por allanar domicilio Pretendía huir, pero los habitantes de la casa lo detuvieron. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios individuo fue retenido por meterse a robar en casa habitación. Xochiatipan, Hgo.- Una persona del sexo masculino fue retenida después de que se introdujo a un domicilio particular de esta cabecera municipal, en donde presuntamente pretendía sustraer algunas pertenencias de una familia, pero sus planes fueron frustrados ya que fue retenido al ser sorprendido en el acto. Detallaron que fue aproximadamente a las 11:30 horas del pasado jueves, cuando fue retenido César “N” “N”, quien se metió a un domicilio particular y pretendía robarse las partencias de un familia de esta cabecera municipal, pero fue retenido y entregado a las autoridades correspondientes para que fuera sancionado. El afectado de nombre Crescencio “N” “N”, que dijo que escuchó un ruido extraño y levantarse se encontró este sujeto en el interior de su vivienda, por lo que entre todos sus familiares lo retuvieron. Cabe señalar que el presunto ladrón se portó agresivo y pretendió huir pero no pudo. El afectado pidió a la policía municipal mayor vigilancia para que no ocurran este tipo de acciones ilegales y además agregó que se habrá de presentar su denuncia contra este individuo por haberse metido en su casa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Calles más iluminadas en comunidades y barrios Herido al sufrir una volcadura Un éxito Cursos de Verano que implementó alcaldía Productores de ganado bovino fueron capacitados Alcalde efectuó una reunión con delegados