Espejeando. El día de ayer se paró la actividad comercial en Huejutla, sino total, sí parcialmente, la razón es muy simple, se “fue” la señal de internet, de celular y hasta de teléfonos de casa, lo que trae como consecuencia que los comercios que aceptan tarjetas de crédito o débito, no puedan utilizar el sistema. Lo mismo pasa con los bancos, ni hablar de que los ciber de plano cerraron sus negocios temprano. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Si bien la tecnología no lo es todo, lo cierto es que ya no estamos acostumbrados a vivir “a la antigüita”, es una necesidad estar comunicados. La forma de hacer negocios, de publicitarse y de comunicarse ha evolucionado, lo que obliga a que la infraestructura de red de telecomunicaciones también se vaya adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas generaciones, quienes exigen un servicio eficiente que cumpla con la demanda de la ciudadanía actual. Hoy en día, en la región huasteca, el servicio de telefonía celular y de internet es muy limitado, es decir, Huejutla es en donde existe mejor cobertura de señal de móvil… imagínese, apreciable lector, como estarán en otros municipios. Este tema fue tratado la semana pasada en reunión con integrantes de la CANACO en Huejutla, misma en la que estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, a quien entre otras cuestiones, se le preguntó acerca de este importante tema, y aunque externó que no es totalmente competencia de esta secretaría, ya que las empresas que manejan este tipo de servicios son privadas, aseguró que el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, ya está tomando cartas en el asunto. Una buena noticia para los huastecos, porque de ser así se estaría potencializando el desarrollo comercial de la zona. Otro de los temas que fue tratado en dicha reunión y es algo que aqueja no sólo a comerciantes, sino a la ciudadanía en general, es el excesivo cobro por el servicio de electricidad, tema del que piden, se tomen cartas en el asunto. Ya no hablemos de que es otro servicio que también falla, más en estos tiempos de tormentas eléctricas. Pero ayer no todo fueron malos ratos, estuvo en Huejutla el delegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio Copca García, quien se dio a la tarea, como ya lo había anunciado, de 800 préstamos personales equivalentes a 70 mdp destinados para los derechohabientes, pero eso es solo una pequeña parte, en la entidad tienen prevista la entrega de alrededor de 1000 mdp. Claro que el sindicato de salud está muy contento con tan importante derrama económica, así lo expresó la Secretaria General del Sindicato de Salud en Hidalgo, Sonia Ocampo Chapa, quien el día de ayer se dio cita en este municipio para presenciar la entrega de los préstamos. Y bueno, la entrega de estos recursos quiere decir que en la huasteca hay por lo menos 250 personas a quienes se les hizo entrega de préstamos, lo que se podría traducir en reactivación de la economía, si suponemos que ese dinero se invierta en la zona. Y bueno, esta región no fue la única que recibió apapachos económicos ayer, también el Altiplano, en donde de acuerdo al propio gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, se hizo una entrega histórica de recursos en el municipio de Tepeapulco, los cuales van dirigidos a materia de seguridad. Asimismo, dijo que la aplicación de los recursos del Programa FORTASEG son también destinados a la prevención social de la delincuencia, al fortalecimiento de los valores entre la niñez y juventud, a mejorar los salarios, pero también a mejorar las condiciones de vida de los elementos de seguridad. Sin duda el tema de seguridad es primordial para el crecimiento y desarrollo de la entidad. Finalmente, cabe mencionar que, en el primer trimestre de 2017, Hidalgo obtuvo la antepenúltima posición en el total de la economía, con respecto a las 32 entidades federativas; asimismo, aportó (-)0.05 puntos porcentuales al crecimiento nacional, ubicándose en el lugar 29 de contribución. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.