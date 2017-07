Tamasopo toma medidas de seguridad por llegada de turistas Ocupación hotelera al cien por ciento Debido a la gran afluencia de turistas que se está presentando en la región, el ayuntamiento de Tamasopo se encuentra redoblando la vigilancia en los parajes, así como al pendiente de las condiciones climatológicas para evitar alguna contingencia. HUASTECA POTOSINA | Tamasopo 0 Comentarios Gabriel Hernández, Presidente Municipal de Tamasopo. Gabriel Hernández, Presidente Municipal de Tamasopo, informó que durante las últimas horas las lluvias se han dejado sentir con fuerza en el municipio, aunque hasta el momento no se han registrado problemas, mientras que la llegada de turistas se está dando como se esperaba. Agregó que debido a que la infraestructura hotelera en la cabecera del municipio no es la suficiente, los hoteles que se tienen reportan un cien por ciento de ocupación, mientras que la afluencia a los parajes se mantiene en un 80 por ciento. En cuanto a las medidas de previsión en caso de contingencias, agregó que se tiene una estrecha coordinación con las corporaciones de auxilio, mientras que el área de Protección Civil Municipal, está realizando la supervisión en la zona serrana por la presencia de lluvias, indicando que en el caso de material de apoyo a la población, el DIF municipal cuenta con colchonetas y albergues listos. Hace ahorro para pago de aguinaldos Por otra parte a pesar de que aún falta prácticamente la mitad del año para que se realice el pago de los aguinaldos, ya se están preparando para cumplir con esta obligación que representan un gasto importante para el erario público, y que pudiera acarrear consecuencias legales si no se cumple en tiempo y forma. Hernández Aguilar, manifestó que hasta el momento no se ha tenido dificultad para cubrir el pago de nómina como en administraciones anteriores, debido a programas de austeridad que se han realizado, limitándose el ayuntamiento al pago de gastos que sean realmente indispensables, sobre todo en la cuestión del parque vehicular. En cuanto a los aguinaldos, dijo se tiene garantizado el pago de los 250 trabajadores sindicalizados, así como el personal de confianza, gracias a un ahorro que se ha venido teniendo desde meses atrás. Respecto al tema de la seguridad dijo que a Tamasopo le hacen falta más elementos, pues solo cuentan con 38 y con cuatro patrullas, siendo en las temporadas vacacionales cuando más se requiere seguridad para los habitantes y para los turistas que llegan, por lo que se buscan sobre todo mezclas de recursos para aumentar la plantilla y parque vehicular. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Iniciará Tamasopo a aplicar cobros a empresas turísticas Denuncian mortandad de peces en el Río Gallinas; culpan al Ingenio AP Salubridad clausura sanitarios en paraje Turista muere en Tamasopo