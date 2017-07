Carreras da banderazo de salida a jitomate potosino exportado a Estado Unidos

Luego de recorrer con él mandatario potosino las instalaciones de este centro de producción, Pérez Behr dijo que “vemos con gran orgullo este estado tan pujante y ver que desde la administración de Juan Manuel Carreras López está vinculando al comercio exterior, es de suma importancia” por lo que ofreció todo el apoyo de la asociación que preside para diversificar los productos en el extranjero.

Agregó que la entidad potosina es ejemplo al desarrollar una paraestatal como Santa Rita, y destacó el impulso del Gobierno del Estado para diversificar mercados, por lo que invitó al mandatario estatal a participar en un Centro de distribución en el que trabaja la asociación en los Emiratos Árabes, para que San Luis Potosí envié productos locales.

Con la asistencia de la Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal Lorena Valle Rodríguez, el mandatario estatal destacó que el premio “Grower Of the Year” es entregado año con año por la empresa Mastronardi Produce LTD durante la Convención Anual “Latin America Grower Summit” que en este 2017 fue entregado a este centro potosino en la ciudad de Miami, Florida.

Cabe destacar que además de este reconocimiento, Paul Mastronardi, Presidente y Director Ejecutivo de la empresa MASTRONARDI Produce LTD, entregó a este Centro de Producción un certificado a nivel Latinoamérica por mantener 10 años de productos de primer nivel, en razón de manejar las mejores condiciones de calidad, producción y sabor en las variedades de producto Tomate y Pimiento.

Posteriormente, en el municipio de Moctezuma, le mandatario potosino asistió a la “Primer Vendimia Potosina 2017 de la Cava Quintanilla”, evento que posiciona a San Luis Potosí en esta nueva actividad, ya tiene una producción de vino con las mejores características que se vende en 80 restaurantes de la Ciudad de México “Tenemos las mejores condiciones que nos hacen ser competitivos, porque nuestro clima permite que se produzca vino de buena calidad” dijo el mandatario estatal.

El vino orgullosamente potosino cada vez llega a más estados del país, como Quintana Roo, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, donde ha tenido una gran aceptación del público que se sorprende de saber que es elaborado en la entidad potosina.