dándose cuenta que sin embargo esto se derivaba de un problema familiar en donde la esposa quemó la ropa de su conyugue por diferencias entre sí, pero fue tanto el humo que se registró que fue lo que mayormente alarmó a los vecinos. En este sentido las autoridades sin embargo deberían de tomar cartas en el asunto contra la pareja ya que generaron movimiento y sobre todo temor entre los vecinos que temían que el fuego pasara a sus hogares y también el mal olor que menores de edad tuvieron que sufrir durante algunas horas ya que en ningún momento se arrepintió de los hechos y apagó el fuego.

En la delegación de Huichihuayán del municipio de Huehuetlán se espera que antes de que finalice el periodo vacacional se pueda reabrir el paraje el nacimiento para que los turistas puedan acceder a nadar en el lugar, ya que este se encuentra abierto para que puedan tomar fotografías pero no para que accedan a sus aguas, lo cual es más común que busquen los visitantes, lo que ha generado bajas en las ventas de los comerciantes del lugar ya que apenas van entrando los turistas y tienen que salir nuevamente, pero realmente esto es lo mejor ya que en el rio se presentan fuertes corrientes que los llevan a las cuevas, lo que podría generargenerarse en quienes no conocen el terreno, por lo que la dirección de protección civil y seguridad pública municipal prefieren que no existan turistas a que pueda registrarse algún deceso en el lugar por ser medidas de prevención.

Este paraje no es el único que tiene problemas para acceder, y es que aun cuando no se encuentra cerrado, el paraje del Puente de Dios no se encuentra tan crecido, sino que este presenta problemas para acceder por el terreno por el cual se tiene que pasar, y es que como son predios particulares los dueños no permiten el fácil acceso a las reparaciones del camino por temor a que se adueñen de los mismos, sin embargo la rehabilitación de la calle es necesaria o de lo contrario poco a poco se perderá la afluencia turística en el lugar.