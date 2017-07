Supervisan hora de apertura y cierre de cantinas Debido a las quejas de la población, el departamento de Reglamentos revisa la hora de apertura y cierre. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Tlanchinol, Hgo.- El director de Reglamentos de este municipio, Roberto Guzmán Hernández, dijo que derivado de las quejas que se han presentado de varias cantinas de la cabecera municipal, las cuales causan problemas por la gente que toma en éstas, se han dado a la tarea de supervisar que no se generen mayores conflictos entre los negocios y vecinos. Dijo, que son pocas la cantinas cuyos propietarios no han querido acatar las disposiciones de la autoridad municipal, por eso es que se están supervisando principalmente los fines de semana, que es cuando más consume bebidas etílicas la gente y por lo tanto hay más escándalos en los negocios de este ramo. Aseguró, que la mayoría de este tipo de negocios ha entendido la medida y no se han tenido mayores problemas, ya que se les notificó que a altas horas de la noche no podrían vender bebidas y solo unos cuantos no han querido acatar el Bando de policía y buen gobierno. El funcionario dijo, que por eso es que se están llevando a cabo las supervisiones correspondientes, para que los encargados de las cantinas cierren a la hora establecida y no sigan causando malestares entre la sociedad, por los escándalos que arman los borrachos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mesa de atención para los adultos mayores Motociclista detenido por exceso de velocidad Redoblan acciones de seguridad por vacaciones Obras para 2017 representan un enorme progreso para todos: edil Alcalde sostuvo audiencias ayer