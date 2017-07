Alcaldesa de Huautla debe respetar al pueblo Pide representante delegacional de Los Cerezos y otras representaciones. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios “Los beneficiarios del proyecto de rehabilitación del nuevo sistema de drenaje de la localidad Los Cerezos, de Huautla somos quienes vivimos en el lugar y no la alcaldesa Martha Hernández Velasco”. Frase: “La comunidad ha crecido y la necesidad es más grande, entonces lo que buscamos es una obra funcional y duradera, basta de proyectos que solo son para algunos años y después empiezan a dar problemas”, Felipe Hernández. Huejutla, Hgo.- “Los beneficiarios del proyecto de rehabilitación del nuevo sistema de drenaje de la localidad Los Cerezos, de Huautla somos quienes vivimos en el lugar y no la alcaldesa Martha Hernández Velasco, quien intenta llevar a cabo esta obra con tubos de pvc de 8, cuando por la densidad poblacional estamos requiriendo que sea material corrugado de 12 pulgadas para garantizar el buen funcionamiento de este servicio público”. De esta manera lo dio a conocer a Zunoticia el delegado municipal de dicho punto de la Huasteca hidalguense, Felipe Hernández, después de haber sido atendidos por personal de la Sub secretaría de gobierno de la Huasteca Hidalguense. El representante delegacional llegó a la sede de esta oficina de enlace estatal, acompañado de otros representantes; Comisariado Ejidal, del Vigilancia y otros que se sumaron abiertamente a la petición determinada en asamblea general. Mientras la alcaldesa dice que no pueden cambiar la medida, ni las características físicas de los materiales para esta obra, personal de la Sub secretaría de gobierno opina todo lo contrario, agregaron, “ellos nos dijeron que mientras no esté iniciada la obra, se puede buscar la manera de llevar un material de mejor calidad y mayor salida para evitar problemas a corto, mediano o largo plazo”, destacó. La gente está pensando en una obra duradera y así lo determinó en asamblea general que se llevó a cabo en esa zona rural del municipio de Huautla, explicó el delegado, “la comunidad ha crecido y la necesidad es más grande, entonces lo que buscamos es una obra funcional y duradera, basta de proyectos que solo son para algunos años y después empiezan a dar problemas”, destacó. El delegado municipal de Los Cerezos dijo que piden sentarse a dialogar con la alcaldesa municipal y responsable de la constructora para tratar lo referente al proyecto del sistema de drenaje, sobre todo cuando segura que la gente de ese sector poblacional no está dispuesta a aceptar que se trabaje con ese material, “lo único que pedimos es que nos escuchen porque al fin y cabo los beneficiaros somos nosotros, no la alcaldesa de Huautla”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Eligen a Presidente de la FSTSE en la Huasteca Alumno de la UPH gana beca de proyecta 100 000 Otro poste de teléfono con visible deterioro Impartirán a los Diabéticos una plática sobre la Espiritualidad Con señalamientos reglamentan tránsito vehicular en calles de colonia El Mirador