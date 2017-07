El PRI secuestrado: Ángel Islas El militante priista cuestionó la convocatoria para elegir al nuevo Comité Municipal, además que no fueron invitados para participar; “sólo en elecciones nos invitan”, expresó. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Ángel Islas Cruz, manifestó ante la falta de convocatoria, que el PRI está secuestrado. Huautla, Hgo.- El militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel Islas Cruz, quien además es representante de la Asociación de Comerciantes y de una asociación civil, expresó tajantemente que el PRI en Huautla se encuentra secuestrado por algunas personas, ya que los verdaderos priistas no fueron invitados a la renovación del Comité, ni mucho menos a la toma de protesta en donde estuvo el dirigente estatal, José Leoncio Pineda Godos. Sobre esta situación, que mucho se ha comentado entre los militantes del PRI, Ángel Islas dijo “en Huautla está secuestrado el PRI, no sé si hubo convocatoria para renovar el Comité porque todas las organizaciones deben ser tomadas en cuenta”. Añadió, “la mía que es una asociación de comercio y una organización, que es Movimiento Indígena, Grupos Marginados y Colonos A.C., jamás fueron tomadas en cuenta, pero para elecciones sí nos necesitan y aquí solo dijeron “te quedas””. Molesto por la situación en cómo se dieron las cosas, Islas Cruz, manifestó que no fueron tomados en cuenta varios priistas que han estado trabajando para el partido desde hace años atrás; es preciso destacar, que en la toma de protesta que se desarrolló hace algunas semanas, fue notoria la ausencia de destacados militantes. Por otro lado, el también representante de los comerciantes declaró “a nivel nacional el PRI quiere conseguir alianza y en Huautla la presidencia no considera haber ganado con la fuerza de organizaciones y el PRI, porque no se ve el color en presidencia pero ya viene lo bueno y es donde van a pedir el apoyo de nosotros, o sea, que ni PRI ni Nueva Alianza están convencidos, ya que en las elecciones pasadas la vieron cerca; por lo que estaremos en espera del proceso del próximo año”; finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Automovilistas apartan espacios para estacionarse Cierran calle por construcción de obra Inactivo el Centro Ecoturístico de Cuatenahual Benefician a familias con ampliación de vivienda Lluvias favorecen a criaderos de mosquitos