Espejeando. La semana pasada fue muy agitada, cuando menos para el Mayor retirado Juan Alfredo Mendoza Castellanos, quien aún en el cargo de la oficina regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), entre que si o que no, intentó atropellar a taxistas y entre que si y que no, los amenazó, lo cierto es que finalmente fue detenido y después denunciado, a tal grado llegó el caso que ya llegó alguien a suplirlo, en tanto se esclarece la situación por la que pasa, que por lo que se aprecia y en respeto a la gobernabilidad, es muy probable que no regrese. Desde el viernes Estanislao Gutiérrez Cervantes fue nombrado responsable de despacho de la oficina en mención y ya se encuentra poniéndose al tanto de las labores que habrá de llevar a cabo, nada fáciles por cierto. Quien parece ser que también tuvo un fin de semana nada tranquilo es el líder de la UCTAHH, Martín Nava, quien presuntamente al traer unas copitas encima, le entró la valentía y le recordó el diez de mayo a los policías que se encontraban en el lugar, pero éstos no se quedaron de brazos cruzados y se lo llevaron hasta las celdas preventivas, donde podría tranquilamente esperar a que se le pasaran los efectos de las bebidas. ¿Será que el líder estaba recordando los sucesos de junio?. Y bueno, ¿Qué decir de la alcaldesa de Huautla?, que al parecer no la dejan ni a sol ni a sombra, pues hasta la Subsecretaría de gobierno, que tiene sus instalaciones en Huejutla, llegó un grupo de personas, acompañados del delegado de la localidad de Los Cerezos, Felipe Hernández, quienes piden que en el sistema de drenaje que está por llevarse a cabo en este lugar, usen materiales de calidad, ya que aseguran que quieren utilizar tubos de pcv de 8 pulgadas cuando por la densidad poblacional están requiriendo que sea material corrugado de 12 pulgadas, esto, para garantizar el buen funcionamiento de este servicio público. Pero la alcaldesa les ha dicho, a ojo de buen cubero, que no se puede ni cambiar la medida, ni las características físicas de los materiales pero el personal de la Subsecretaría de gobierno opina todo lo contrario, pues externó el delegado que les dijeron que en tanto no esté iniciada la obra, pueden buscar llevarla a cabo con materiales de mejor calidad. Lo que pasa aquí, es que la gente ya está cansada de que las obras que se ha realizado, algunas sólo les duran un ratito y ya después empiezan a dar lata, por lo que piden, siendo ellos los beneficiados y no la alcaldesa, que sean escuchados. Esperemos que la alcaldesa no convoque de nuevo a toda la asamblea para que la "habiliten" a denunciar que la están difamando, como si no tuviera facultades para hacerlo. De cualquier manera le funcionó esa maniobra, ya que sí amedrentó a mucha gente de su pueblo, sobre todo los de la comunidad donde le "permitieron" el tiradero de basura, la realidad es que están molestos pero no dicen nada porque están temerosos de que cumpla su amenaza la presidente. En el tema, la petición es muy válida, de acuerdo al punto de vista de los mismos ejidatarios, ya que son ellos son los que van a vivir ahí y gozar de este beneficio, y son ellos quienes también, de no llevarse a cabo de manera correcta, van a sufrir las consecuencias de una mala obra. Habrá que esperar el desenlace. Y bueno, ayer les contábamos del hecho que nos habíamos quedado más de ocho horas sin señal en Huejutla, usuarios de Twitter se quejaron en esta red social, mencionando a Telmex y Telcel, estas dos empresas privadas, mediante sus cuentas, se pusieron en contacto con los usuarios, pidiéndoles que les proporcionaran datos, tales como domicilio, número, calle y hasta las perlas de la virgen como requisito indispensable para poder checar qué es lo que estaba pasando, a lo que se les respondió que el problema no es particular, no es de una sola persona, o dos, si no de los más de 100 000 habitantes de Huejutla, además quién a estas alturas del partido se atrevería proporcionar datos personales por medio de mensajes de una red social. La intención quizá fue buena, pero habría que hablar con el Community manager de cada una de estas empresa, para que pueda comprender la magnitud del problema que aqueja a la población de la huasteca hidalguense. Mientras tanto, aquí seguiremos esperando a que las condiciones mejoren. Aunque habría que darles puntos extras por las buenas intenciones y la buena y rápida respuesta.