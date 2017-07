Ex Tordos reciben reconocimientos Huejutla, Hgo.- Al medio tiempo del duelo “amistoso” entre ex Tordos del Atlético Huejutla y la selección de la Liga Municipal de Fútbol de la categoría Máster Oro (LMFMO), los ex jugadores fueron objeto de un merecido reconocimiento deportivo. Deportes | Deportes 0 Comentarios

Antes de iniciar el duelo “amistoso” los ex jugadores de los Tordos del Atlético Huejutla, recibieron un reconocimiento por parte de la Alcaldía y el COMUDE.