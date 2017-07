Salomónico empate en el “Fayad Orozco” Huejutla, Hgo.- Los ex jugadores de la primera generación del Atlético Huejutla se reunieron tras 35 años de haber defendido la playera de los Tordos se enfrentó a la selección de la Liga Municipal de Fútbol de la categoría Máster Oro (LMFMO), al final, ambos equipos se brindaron y terminaron 2 a 2 en atractivo encuentro. Deportes | Deportes 0 Comentarios La 1era selección de la LMFMO se enfrentó a los ex Tordos del Atlético Huejutla en un duelo amistoso que terminó empatado 2 a 2. El duelo “amistoso” se llevó a cabo ayer (sábado), en la cancha del estadio municipal “Carlos Fayad Orozco” y las incidencias comenzaron alrededor de las 17:30 horas y los ex Tordos se plantaron bien atrás y sacaron la experiencia, mientras que el equipo de la selección de la Oro, tomaba la media cancha. El 1 – 0 fue obra de Hazael “Charel” Flores quien aprovechó un regaló de la media cancha y disparo desde fuera del área y venció al arquero del selectivo y el 2 – 0 fue anotado por Mario Corpus, quien recibió otro “regaló” de la media cancha y disparo desde fuera del área. Por su parte el delantero Carlos Eduardo “Faraón” Rosas, buscaba descontar el escore y con su gambeta se quitaba a la zaga rival, y en el último toque el arquero de Tordos conjuraba el peligro; el 1 – 2 fue anotado por “el Faraón” Rosas al cobrar una pena máxima, con el 2 – 1 se fueron al descanso. En la parte complementaria José Luis “Puma” Espinosa consiguió el 2 a 2, y al 88 Héctor Monroy Garrido se convirtió en el “villano” del selectivo, al fallar un remate dentro del área chica, en donde solo tenía que empujar el balón al fondo de las piolas y no la metió, con el 2 – 2 culminó el encuentro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ex Tordos reciben reconocimientos Sauces Huejutla a Copa Telmex Los 4 fantásticos, van por el título Este proyecto es a largo plazo: DT de Tordos 84 Batallón, por fin salió del sótano