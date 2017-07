UN CONCEPTO HUASTECO MUY PARTICULAR EN TIEMPOS DEL HUEJUTLA DE HERRADURA Reportaje histórico: Huejutla de ayer… bajo un cielo de cambiante color azul, enmarcado en un monte verde, con aurora de aguacates y naranjos niños, en el impar apego hogareño de su costumbre virtuosamente ancestral, con su austera iglesia colonia y un obispado de misticismo y reverente temple, resultante de un pasado cualitativo y cuantitativamente singular. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Cabalgata de muchachas huejutlenses de antaño conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana. Frente a la Presidencia Municipal. En los tiempos del Huejutla de herradura el concepto “huasteco” entre las familias adineradas, la mayoría comerciantes y ganaderos, no se derivaba de haber nacido en la región, sino del “orgullo” de ser descendientes de extranjeros, según ellos, una clase privilegiada. Refiere Juan Briseño en su libro denominado “El mugido de los coyotes” que el atributo de ser descendientes directos de españoles o europeos, condicionó severamente las relaciones matrimoniales. En este contexto, se generaron una serie de mecanismos económicos y sociales entre las familias para establecer alianzas conyugales que en algunos casos no eran amorosas, incluso, si el capital era cuantioso se concedía el perdón a quien no tuviera atributos europeos. Con estas condiciones, los candidatos al matrimonio eran escasos y había la necesidad de recurrir al “robo” de mujeres, que en ocasiones significaba la declaración de guerra entre familias. Para las muchachas, el rapto era violento en algunos casos, en la mayoría, era motivo de romántico orgullo “escapar en una noche de luna en grupas del caballo de su amado”. Las mujeres huastecas de familias adineradas se consideraban un preciado bien, lo que originaba que fueran vigiladas por padres, madres, hermanos y algunos vaqueros de confianza. Vigilancia similar se efectuaba sobre los hombres para que no fueran a casarse o enredarse con una mujer ajena a su “clase”. No obstante, la vigilancia sobre los hombres no era muy severa como con las mujeres que materialmente estaban secuestradas por sus propios familiares. Pensar en una relación formal con un hombre o mujer indígena y mestizo de origen humilde, estaba fuera de las posibilidades de los huastecos de concepto particular quienes en cualquier momento imitaban la conducta arrogante y cruel de sus ancestros que durante la Conquista, o en tiempos posteriores arribaron a México y a la región como vulgares aventureros. Una particularidad más de los muy decentes y moralistas “huastecos” del siglo pasado, consistía en que las casas chicas o ranchitos era frecuentes como residencias de las amantes de los jefes de familia, que reclamaban derechos sobre propiedades con la finalidad de garantizar el sustento de los hijos productos de sus relaciones. Entre los vástagos se reconocían como medios hermanos, lo que fortalecía más la estirpe familiar. Algunas de las amantes de los patriarcas familiares no tenían un origen huasteco de concepto particular, no eran descendientes de extranjeros y por consiguiente no eran de buenas y decentes familias, por lo que pocas de ellas lograron el reconocimiento legal de sus hijos. También fue frecuente que la familia obligara a la amante a registrar a sus hijos con otros apellidos aunque se les concediera el derecho al acceso a la tierra y participación en las cerradas actividades sociales, como peleas de gallos, huapangueadas, carreras de caballos, fiestas e incluso, bodas. A los huastecos del concepto particular les agradaba vivir en sus ranchos, a la ciudad solamente acudían a fiestas o en las ocasiones en que se les designaba para que desempeñaran algún cargo público. La identidad “huasteca” a principios del siglo pasado constituyó un factor clave en la configuración política de la región e influyó en la reproducción familiar. En poblaciones como San Martín y Tancanhuiz se ha conservado el tipo primitivo español con tal pureza de su raza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realiza UPH segundo examen de admisión Piden a los Priistas mantenerse en la unidad Piden a comerciantes a tener en buen estado sus instalaciones de gas LP Abogados de la Huasteca participan en curso Cómo Litigar en el NSJP Rector de la UPH agradece a alumnos su participación en Proyecta 100 000