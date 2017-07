Papalotes campeón de “El Santuario” Huejutla, Hgo.- El Atlético Papalotes se proclamó monarca del torneo de copa denominado “Rosticería Mayra” de la Liga de Fútbol de las comunidades de “El Santuario”, al enfrentarse al representativo de la comunidad de Aguacatita; al final, Papalotes venció en penales 4 – 3 a Aguacatitla – ACASA. Deportes | Deportes 0 Comentarios Atlético Papalotes campeón del torneo de copa 2017 denominado “Rosticería Mayra” de la Liga de Fútbol de las comunidades de “El Santuario”. El esperado encuentro de la final se llevó a cabo ayer (domingo), en la cancha del estadio municipal “Carlos Fayad Orozco” y las hostilidades arrancaron alrededor de las 17:30 horas en donde el duelo fue neutralizado por el buen trabajo de los zagueros de ambas escuadras y con el 0 – 0 se fueron al descanso. En la parte complementaria el Atlético generó peligro sobre el arco rival, pero el cancerbero de Aguacatitla evitaba la caída de su marco con soberbia atajada; el 1 – 0 de Papalotes fue anotado por Andy Gael Cruz remató una diagonal de la “muerte” y abrió el escore. La anotación provocó que algunos pseudo aficionados de Aguacatitla arrojaron dos objetos (botellas de refresco), a la cancha y cuando uno de los auxiliares del COMUDE, los conminó a no seguir enviando proyectiles al terreno de juego y uno de los inadaptados lo tomó del cabello y minutos más tarde acudieron los uniformados y las cosas no pasaron a mayores. Transcurría el minuto 88 y un defensa del Atlético derribó al delantero rival dentro del área y el silbante marcó la pena máxima y Emmanuel del Ángel hizo el 1 – 1 desde los 11 pasos; así concluyó el encuentro. En tanda de tiros penales el portero de Papalotes Jimmy Lara Zurita detuvo dos tiros penales y el arquero de Aguacatitla detuvo un disparo y de esta forma el Atlético Papalotes se proclamó monarca del torneo de copa “Rosticería Mayra”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cotizados, “vapuleó” a Grupo Hidalgo Salomónico empate en el “Fayad Orozco” Ex Tordos reciben reconocimientos Sauces Huejutla a Copa Telmex Los 4 fantásticos, van por el título